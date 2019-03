ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ / BORDERLINE FESTIVAL 2019

3 έως 7 Απριλίου 2019 | Εντός και εκτός Στέγης

Στην ένατη χρονιά του, το Borderline ταξιδεύει από τη Βηρυτό στην Αθήνα και εξερευνά τις μουσικής πρωτοπορίες που ενώνουν ανατολή και δύση. Άκου τα όριά σου, μέσα και έξω από τα όρια της Στέγης.

Από τη Βηρυτό στη Στέγη, ο ήχος απλώνεται σε όλη την πόλη. Το διεθνές φεστιβάλ, που αμφισβητεί κάθε είδους οριογραμμές και σύνορα, συνεχίζει για 9η χρονιά να διευρύνει τους ηχητικούς μας ορίζοντες. Φέτος, σε συνεργασία με το φεστιβάλ μουσικής της Βηρυτού Irtijal και με το βλέμμα στραμμένο προς Ανατολή και Δύση, το Borderline παρουσιάζει ακόμα ένα περιπετειώδες πρόγραμμα εντός και εκτός Στέγης από 3 έως 7 Απριλίου.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, πραγματοποιούνται συμπράξεις ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών, εγκαταστάσεις, dj-sets, προβολές και ομιλίες που εξερευνούν τις σύγχρονες, καινοτόμες τάσεις της μουσικής και της sound art. Στο επίκεντρο των δράσεων του φεστιβάλ βρίσκονται πάντα ο πειραματισμός και η αλληλεπίδραση τυχαίου και προετοιμασμένου, μουσικών και κοινού.

Περιηγηθείτε σε μια μουσική παρτιτούρα από αλγόριθμο. Δείτε φορητά ραδιόφωνα που κρέμονται από σύρματα αποτίνοντας φόρο τιμής στους «ξεπερασμένους» ήχους. Αφουγκραστείτε συνθέσεις σε συγχρονία, μαγευτείτε από τους ήχους ενός halldorophone. Ακούστε πώς οι χαρακιές πάνω στο βινύλιο προκαλούν λούπες και beats ζωντανά επί σκηνής. Ονειρευτείτε με ένα εκκλησιαστικό όργανο που παίζει Philip Glass, Arvo Pärt, Leos Janacék. Μάθετε πώς συνδυάζεται το μπουζούκι και κρουστά μαζί με ηλεκτρονικά και περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις της Βηρυτού. Παίξτε με μαγνητόφωνα Revox και μαγνητοταινίες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τετραφωνικό ηχοσύστημα. «Ταξιδέψτε» με μικροτονικές αραβικές μελωδίες, jazz παιξίματα και ηλεκτροακουστικούς ήχους. Το Borderline Festival είναι πάλι εδώ.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν οι: Maia Urstad (Νορβηγία), Halldór Ulfarsson (Ισλανδία), Christof Migone (Καναδάς), Acte Vide (Ελλάδα), Raed Yassin (Λίβανος), Thomas Brinkmann (Γερμανία), Rouba3i (Λίβανος), Tony Buck (Γερμανία), The Eternal Chord (Ηνωμένο Βασίλειο), Charles Matthews (Ηνωμένο Βασίλειο), Claire M Singer (Ηνωμένο Βασίλειο), Sohrab (Ιράν), cORNIzA (Ελλάδα), All Matters (Ελλάδα), Two or the Dragon (Λίβανος), Jérôme Noetinger (Γαλλία), Robert Piotrowicz (Πολωνία), Anna Zaradny (Πολωνία), Aïsha Devi (Ελβετία/Νεπάλ), Emile Barret (Γαλλία), Stefan Fraunberger (Αυστρία), Sam Kidel (Ηνωμένο Βασίλειο), Trigger Happy (Ελλάδα), Nadah El Shazly (Αίγυπτος), Αλέξανδρος Δρυμωνίτης (Ελλάδα), ARTéfacts ensemble (Ελλάδα)

Συντελεστές

Επιμέλεια: Μιχάλης Μοσχούτης

Οργάνωση παραγωγής: Χριστίνα Πιτούλη

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με Irtijal Festival, Βηρυτός

BORDERLINE FESTIVAL 2019 | 3&4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | -1 Εκθεσιακός χώρος | 21:00

DATA MINING / LIVE SCORING

Αλέξανδρος Δρυμωνίτης - ARTéfacts ensemble

Μια παράσταση πολυμέσων που συνδέει τις νέες τεχνολογίες με την ακουστική μουσική, το τυχαίο με το επίκαιρο και τον ήχο με το φως. Oι ARTéfacts ensemble έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση: την ερμηνεία μιας παρτιτούρας την οποία παράγει σε πραγματικό χρόνο ένας αλγόριθμος που ανασύρει δεδομένα από το διαδίκτυο.

Ένα θέμα της επικαιρότητας, που προκαλεί σχόλια, αντιδράσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγεται ως πρώτη ύλη για το περιεχόμενο της παράστασης. Ένας αλγόριθμος, ανασύρει δεδομένα, αναλύει τη δραστηριότητα των χρηστών του διαδικτύου και δημιουργεί, σε πραγματικό χρόνο, μια παρτιτούρα για καθέναν από τους έξι μουσικούς του συνόλου σύγχρονης μουσικής ARTéfacts ensemble.

Ο αλγόριθμος «διευθύνει» και τον φωτισμό της παράστασης, με στόχο ο θεατής να βιώσει μια συνολική εμπειρία ακρόασης και θέασης. Οι θεατές μπορούν να περιηγούνται ανάμεσα στους μουσικούς του συνόλου, ενώ οθόνες προβολής απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα μετατρέπονται σε παρτιτούρα. Αν θέλουν, μάλιστα, μπορούν και οι ίδιοι να βάλουν την πινελιά τους στην εξέλιξη της παράστασης, αφήνοντας το δικό τους ίχνος στο feed του αλγόριθμου.

Συντελεστές

Προγραμματιστής / Δημιουργία αλγόριθμου: Αλέξανδρος Δρυμωνίτης

Σύνθεση μουσικού υλικού: Νικολέτα Χατζοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Μουσικό σύνολο: ARTéfacts ensemble

Επιμέλεια σκηνοθεσίας / Visuals: Λουίζος Ασλανίδης

Βιολί: Ευγένιος Ζιμπάι

Βιόλα: Ηλίας Σδούκος

Κλαρινέτο: Σπύρος Τζέκος

Σαξόφωνο: Guido de Flaviis

Κρουστά: Κώστας Σερεμέτης

Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας

Διαβάστε περισσότερα

Για τη μουσική της παράστασης, η συνθέτρια Νικολέτα Χατζοπούλου συνεργάστηκε στενά με τον προγραμματιστή του αλγόριθμου Αλέξανδρο Δρυμωνίτη και συνέθεσε ένα έργο το οποίο αποτελείται από διακριτά στοιχεία (μελωδίες, ρυθμούς, συνηχήσεις, χειρονομίες κ.λπ.), τα οποία ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ως «δεξαμενή» για να δημιουργήσει την παρτιτούρα.

Η υπεύθυνη φωτισμών Μελίνα Μάσχα εργάστηκε έτσι ώστε ο αλγόριθμος να δημιουργεί παράλληλα μια ζωντανή φωτιστική σύνθεση και φωτιστικούς συνδυασμούς.

Πρόθεση των συντελεστών είναι να «ανέβει» στο GitHub ο κώδικας του αλγόριθμου, έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλοι προγραμματιστές να εμπλουτίσουν το πρότζεκτ, γράφοντας κώδικα για άλλα μουσικά όργανα ή, ακόμα, εξελίσσοντας τον κύριο αλγόριθμο.

Συνολικό πρόγραμμα BORDERLINE

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 & ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

21:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Εκθεσιακός Χώρος -1

"Data mining / Live scoring": Αλέξανδρος Δρυμωνίτης, ARTéfacts ensemble

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16:00 – 00:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Φουαγιέ 4ου ορόφου | Δωρεάν

"Murmur": Εγκατάσταση της Maia Urstad (NO)

18:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Χώρος Εργαστηρίων | Δωρεάν | Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας)

Ομιλία / παρουσίαση του Halldorophone από τον Halldór Ulfarsson (IS)

19:30 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Κεντρική Σκηνή | Δωρεάν | Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν την εκδήλωση

“Mixer”: Christof Migone (CA) σε συνεργασία με τους performers: Δάφνη Αντωνιάδου, Αγγελική Καράμπελα, Παύλο Κουτσελό, Αναστάση Πρίφτη, Στέφανο Συμινελάκη και Ιωάννα Τουμπακάρη

21:00 – 00:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Μικρή Σκηνή | 5 - 7 €

Acte Vide (GR) & Raed Yassin (LB)

Thomas Brinkmann (DE)

Rouba3i (LB) & Tony Buck (DE)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16:00 – 00:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία | Ρομάντσο

16:00 – 00:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Φουαγιέ 4ου ορόφου | Δωρεάν

"Murmur": Εγκατάσταση της Maia Urstad (NO)

20:00 | Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία | Δωρεάν | Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν την εκδήλωση

"Spire": The Eternal Chord (UK), Charles Matthews (UK), Claire M Singer (UK), Sohrab (IR)

22:30 | Ρομάντσο | 5 - 10 €

cORNIzA (GR) live AV ft. All Matters (GR)

Two or the Dragon (LB)

Jérôme Noetinger (FR) & Robert Piotrowicz (PL) & Anna Zaradny (PL)

Aïsha Devi (CH/NP) live AV ft. Emile Barret (FR)

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16:00 – 00:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Φουαγιέ 4ου ορόφου | Δωρεάν

"Murmur": Εγκατάσταση της Maia Urstad (NO)

16:00 – 18:30 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Χώρος εργαστηρίων | Δωρεάν | Απαραίτητη η προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου σας)

Εργαστήριο από τον Jérôme Noetinger (FR) πάνω στην χρήση μαγνητοταινίας και μαγνητόφωνου revox στην ζωντανή μουσική

19:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Corner Workshop Γαλαξία | Δωρεάν | Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν την εκδήλωση

Stefan Fraunberger (AT)

20:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Αίθουσα Χορού | Δωρεάν | Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν την εκδήλωση

Sam Kidel (UK)

21:00 | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | Μικρή Σκηνή | 5 - 7 €

Nadah El Shazly (EG)

Trigger Happy (GR)

