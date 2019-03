Αλέξης Κωστάλας: Το τροχαίο που τον έκανε να συμμετάσχει στο Dancing With The Stars

Για το τροχαίο που τον έκανε να πει «ναι» στην πρόταση για το Dancing With The Stars, για τη μητέρα του και για τους λόγους που δεν έκανε οικογένεια μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, ο Αλέξης Κωστάλας.

Η πρόταση για το καλλιτεχνικό πατινάζ

«Έχω χρεωθεί κάτι που δεν μου ανήκει. Το ότι υπάρχει το καλλιτεχνικό πατινάζ οφείλεται στον Δημήτρη Κωνσταντάρα που ήταν -τότε- υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος στην ΕΡΤ» ανέφερε ο Αλέξης Κωστάλας.

Το τροχαίο στο Τορίνο και το Dancing With The Stars

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πώς έλαβε την απόφαση να συμμετάσχει στο Dancing With The Stars: «Σε μια εβδομάδα άρχιζε το Dancing With The Stars και δεν είχα πει το ‘ναι’. Δεν ήξερα αν θα ανταποκριθώ και όταν μου έκαναν την πρόταση, είπα ‘μου κάνετε πλάκα’». Ύστερα ένα τροχαίο ατύχημα στο Τορίνο, με έκανε να δεχθώ.

Η μητέρα του και το ταξίδι στις ΗΠΑ

«Μεγάλωσα με τη μητέρα μου, που ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν πολύ όμορφη και της είχα πει να μην έρχεται στο Γυμνάσιο γιατί γινόταν σούσουρο. Επίσης, είχε άποψη και μια γυναίκα με άποψη, συνήθως μένει» δήλωσε ο Αλέξης Κωστάλας για τη μητέρα του. Εν συνεχεία, θυμήθηκα την ημέρα που έφυγε με πλοίο για τις ΗΠΑ και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Γιατί δεν έκανε οικογένεια;

Tέλος, ο Αλέξης Κωστάλας τόνισε ότι «η μοναξιά είναι κάτι που αποδέχεσαι, από τη στιγμή που συνειδητοποιείς τον εαυτό σου. Δεν είναι ευχάριστο να αγκαλιάζεις το μαξιλάρι σου».