Πέθανε η πολυταξιδεμένη Λάρα - Ανείπωτη στεναχώρια για τον πρώτο σκύλο - οδηγό τυφλών στην Ελλάδα

Ένα μαύρο Λαμπραντόρ- Ριτρίβερ, η Λάρα, έμελε να χαράξει τη δική της πορεία και να σηματοδοτήσει έναν νέο κύκλο σχετικά με τη χρησιμότητα των συμπαθητικών τετράποδων.

Η Λάρα έγινε η πρώτη σκύλος - οδηγός τυφλών στην Ελλάδα, κάτι που πριν από το 2004 -όταν και ξεκίνησε την πορεία της- ήταν λέξη άγνωστη στη χώρα μας και τα νομικά πλαίσια που επέτρεπαν την πρόσβασή τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, ανύπαρκτα.

Κι όμως! Η Λάρα αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία της Σχολής Σκύλων-Οδηγών Τυφλών «Lara Guide Dog School».

Ακολούθησε το αφεντικό της, την κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου σε πολλά ταξίδια. Συγκεκριμένα η Λάρα είχε κάνει 16 ταξίδια με πλοίο, 68 με αεροπλάνο και αμέτρητα με τρένα, λεωφορεία και μετρό, ενώ έχει επισκεφτεί πολλές πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μάλιστα, είχε τιμηθεί σε πολλά Πανεπιστήμια για το κοινωνικό της έργο.

Σήμερα η είσοδος των σκύλων - οδηγών επιτρέπεται στη χώρα μας σε τρένα, πλοία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και σε πολλά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της κυρίας Γκέρτσου ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό: «Όταν πρωτοκράτησα τη λαβή που με συνέδεε με το σκύλο, σάστισα: ήξερα πως πηγαίνω προς μια κατεύθυνση, μα συνάμα, ένιωθα μια απρόσμενα οικεία δύναμη, να με κατευθύνει κάπου αλλού. Κόλλησα τα πόδια μου στο έδαφος - μόνο αυτό ήξερα να κάνω. Τότε, άκουσα τη φωνή του εκπαιδευτή που μου φώναζε: “Follow the Dog!!!” Κι αυτό έκανα: I, followed the Dog. Λάρα: 03/05/2003 - 26/03/19.»