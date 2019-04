Τελεσίγραφο Πενς στην Τουρκία: Διαλέξτε, ή ΝΑΤΟ ή S400 - Άμεση αντίδραση Άγκυρας

Θέμα παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που προχωρήσει στην αγορά των S400 από τη Ρωσία θέτει ευθέως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς.

«Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει. Θέλει να παραμείνει ένας κρίσιμος συνέταιρος στην πιο επιτυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστορία ή θέλει να ρισκάρει την ασφάλεια αυτής της συμμετοχής παίρνοντας τέτοιες απρόσεκτες αποφάσεις που υποσκάπτουν την συμμαχία μας του ΝΑΤΟ;», έγραψε στο twitter ο Πενς.

Turkey must choose. Does it want to remain a critical partner in the most successful military alliance in history or does it want to risk the security of that partnership by making such reckless decisions that undermine our @NATO alliance?