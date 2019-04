Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 η Δούκισσα Νομικού (Photo)

View this post on Instagram

Μετά από 8 χρόνια στην οικογένεια του Αντ1, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Να τους ευχαριστήσω για όσα ονειρευτήκαμε, ζήσαμε, μοιραστήκαμε, καταφέραμε μαζί. Και ήταν πολλά και διαφορετικά! Ένα από καρδιάς ευχαριστώ προσωπικά στον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη, την πίστη, την έμπρακτη υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή την περίοδο επέλεξα να απέχω από την τηλεόραση αφού έχω την ευλογία να ζω την μαγεία της εγκυμοσύνης για δεύτερη φορά στη ζωή μου. Βέβαια, πρώτα ο Θεός, σε λίγο καιρό θα επανέλθω στη δική μας μαγική μοναδική επικοινωνία. Στη σχέση που έχουμε χτίσει 12 χρόνια τώρα. Μου έχει λείψει η τηλεοπτική μας ανταλλαγή ενέργειας και επικοινωνίας. Χαίρομαι όμως που με καταλαβαίνετε, χαίρομαι που με αγαπάτε. Χαίρομαι για τα αμέτρητα υπέροχα καθημερινά μηνύματα σας. Ευχαριστώ για αυτή την τεράστια αγκαλιά αγάπης. Δούκισσα