Στο «σφυρί» το πιάνο του Τζον Λένον - Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. δολάρια (Photos)

Σε δημοπρασία βγαίνει τις επόμενες ημέρες το πιάνο του Τζον Λένον και αναμένεται να «αγγίξει» την τιμή των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για ένα πιάνο που έχει κόκκινο και μαύρο χρώμα. Σε αυτό το πιάνο, ο Λένον συνέθεσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Beatles που περιλαμβάνονται στο γνωστό άλμπουμ “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Η επιγραφή του Λένον

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου που δημοπρατεί το πιάνο, ο Τζον Λένον διατηρούσε το μουσικό όργανο στην οικία του στο Κένγουντ, κατά την περίοδο 1964-1968. Έπειτα, ο μουσικός χάρισε το πιάνο σε κάποιον φίλο του.

Ωστόσο, βίδωσε σε μια πλευρά του μουσικού οργάνου μια μεταλλική πλακέτα που έγραφε: «Σε αυτό το πιάνο γράφτηκαν τα τραγούδια: “A day in the life”, “Lucy in the sky with diamonds”, “Good morning, good morning”, “Being For the benefit of Mr. Kite” και πολλά άλλα. Τζον Λέον, 1971».