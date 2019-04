Στην Ιορδανία ο ΥΦΥΠΕΞ Μ. Μπόλαρης

Τριήμερη επίσκεψη στην Ιορδανία πραγματοποιεί από χθες ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης προκειμένου να συμμετάσχει στο ‘World Economic Forum on the Middle East and North Africa' που λαμβάνει χώρα στην Νεκρά Θάλασσα.

Στο περιθώριο του forum ο κ. Μπόλαρης σήμερα είχε συνάντηση με την Σεΐχισσα Bodour bint Sultan Al Qasimi, διευθύνουσα σύμβουλο και ιδρυτικό μέλος του Kalimat Group και πρόεδρο της Ένωσης Εκδοτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συζήτηση εστιάστηκε στην επικείμενη παρουσία του υφυπουργού στην πόλη Sharjah του Dubai για την παράδοση της προεδρίας του World Book Capital της UNESCO από την Αθήνα που ήταν η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το έτος 2018.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών πρότεινε να μην αποτελέσει η παράδοση της Πρωτεύουσας Βιβλίου μία τυπική διαδικασία, αλλά να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στον τομέα του βιβλίου και να πραγματοποιηθούν συνέργειες ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προγραμματίζοντας εκδόσεις και μεταφράσεις βιβλίων που αφορούν την ελληνική ιστορία, φιλοσοφία και λογοτεχνία. Σκοπός της πρότασης του κ. Μπόλαρη ήταν η εμβάθυνση των σχέσεων στον πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και μορφωτικό τομέα και ως παράγωγο στον επιχειρηματικό τομέα.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την υφυπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Maria Magdalena Grigore, με την οποία συζήτησε θέματα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόταση που είχε υποβάλει ο κ. Μπόλαρης στο πλαίσιο των διμερών συζητήσεων στο Βουκουρέστι κατά την επίσκεψή του την προηγούμενη εβδομάδα, και αφορούσε ανάπτυξη συνεργειών για την συνδιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων το 2021 στις δύο χώρες με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης της εθνικής Παλιγγενεσίας της Ελλάδας, η οποία είχε ξεσπάσει ταυτόχρονα στις παραδουνάβιες περιοχές και την Πελοπόννησο. Η Ρουμάνα ομόλογός του ανταποκρίθηκε στην πρόταση και πρότεινε την θέσπιση έτους φιλίας Ελλάδας- Ρουμανίας, που να εστιάζει τόσο στην κοινή μας ιστορία όσο και στη λογοτεχνία και τη γλώσσα.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με την υπουργό Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιορδανιας, Mary Kawar, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα μέτρα περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου αλλά και τις εν γένει οικονομικές σχέσεις, καθώς και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι δυνατότητες για κοινή επιχειρηματική δράση, ικανή να στηρίξει τόσο την ελληνική όσο και την ιορδανική οικονομία, με επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται μαζί στον Αραβικό Κόσμο και στα Βαλκάνια.

Χθες ο κ. Μπόλαρης, ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Ιορδανία παρευρισκόμενος στην πρωινή λειτουργία των προηγιασμένων, στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Marj Al Hamam, όπου χοροστάτησε ο ?ρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος. Ο ?ρχιεπίσκοπος δέχθηκε στη συνέχεια τον κ. Μπόλαρη στην έδρα της Μητρόπολης Φιλαδέλφειας στο Αμμάν, όπου ο υφυπουργός είχε συνάντηση με προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, ενώ αργότερα επισκέφτηκε τον Μητροπολιτικό Ναό και το νηπιαγωγείο το οποίο ίδρυσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος Α'. Το μεσημέρι παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ορθόδοξη Λέσχη του Αμμάν, ενώ το απόγευμα επισκέφτηκε τον Ιορδάνη Ποταμό, στο Κασρ Αλ Γιαχούντ κοντά στην Ιεριχώ της Δυτικής Όχθης, μέρος βάπτισης του Ιησού καθώς και την Ιερά Μονή του Προδρόμου, μέρη στα οποία ξεναγήθηκε.

