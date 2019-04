Η έκκληση ανθρωπιάς του Λευτέρη Πετρούνια

Με το παρόν post θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όλους όσους με ακολουθούν για να βοηθήσουμε μία οικογένεια. Μία έκκληση για να δείξουμε την ανθρωπιά μας! O Θοδωρής Ντούμας από τα 6 παλεύει με όλες του τις δυνάμεις το σπάνιο νόσημα Batten. Μια νευρολογική, εκφυλιστική και θανατηφόρα ασθένεια. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο με αυτό το νόσημα που κατάφερε να περάσει τα 20 χρόνια ζωής! Η θεραπεία του κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα καλύψει η επιστημονική κοινότητα της Αμερικής. Όμως οι ανάγκες του ίδιου και της οικογένειας είναι μεγάλες και δυσβάσταχτες. Ας σταθούμε όλοι δίπλα στον αγώνα που δίνει ο Θοδωρής για το υπέρτατο αγαθό. Ας προμηθευτούμε όλοι από ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται πάνω το θαύμα του και διατίθεται 5€ το ένα! Και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και μια κοινοποίηση της σελίδας τους @theodoresmiracle στο Facebook θα βοηθούσε αρκετά ώστε να γίνει το θαύμα του Θοδωρή γνωστό! #thereisagoodreasontowearit #theodoresmiracle #say_a_fable_to_raise_awareness_for_Batten_Disease #theodoresmiraclewristbands https://www.theodoresmiracle.org/

