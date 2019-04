Αυτοκρατορικές τελετές στην Ιαπωνία: Η ενθρόνιση του αυτοκράτορα, τα μετάξια και τα ιερά αντικείμενα (Photos)

Η παραίτηση από τον θρόνο του αυτοκράτορα Ακιχίτο στις 30 Απριλίου και η ενθρόνιση του γιου του Ναρουχίτο θα είναι τα πλέον επίσημα γεγονότα με αυστηρό τελετουργικό, στα οποία μεγάλο ρόλο έχουν τα πλούσια ενδύματα και τα ιερά σύμβολα.

Παραθέτουμε μερικά από τα βασικά στοιχεία των ενδυμάτων και των αντικειμένων που θα δούμε ή θα παίξουν ρόλο στις διάφορες τελετές.

Ο νέος αυτοκράτορας Ναρουχίτο

Το ένδυμα του νέου αυτοκράτορα

Για την άφιξή του στον θρόνο, ο νέος αυτοκράτορας θα φορέσει ένα σύνολο "sokutai". Το αυτοκρατορικό αυτό ένδυμα που σπάνια βλέπουμε στην εποχή μας έχει ως βασικό κομμάτι ένα είδος μεγάλου άμφιου από μετάξι στο χρώμα του ταμπάκου που σφίγγει στη μέση και έχει πολύ φαρδιά μανίκια.

Μόνο ο αυτοκράτορας φορά αυτό το χρυσοκάστανο χρώμα, οι άλλοι αριστοκράτες φορούν μαύρο, κόκκινο, μπλε ή άλλα χρώματα, ανάλογα με τη σειρά που έχουν στην τάξη αυτή.

Τα ενδύματα της αυτοκρατορικής αυλής περιέχουν συχνά μοτίβα με πουλιά, τα οποία θεωρούνταν στα αρχαία χρόνια απεσταλμένοι των θεών, και το εξωτερικό ένδυμα του αυτοκράτορα στολίζει ένας φοίνικας της κινεζικής μυθολογίας, σύμβολο έλευσης της ειρήνης.

Κάτω από τον χοντρό αυτόν μανδύα, ο μονάρχης φορά διάφορα ρούχα, ορισμένα από τα οποία διακρίνονται καθώς ο μανδύας φθάνει έως το μέσο της κνήμης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο αυτοκράτορας και οι άλλοι άνδρες της αριστοκρατίας θα κρατούν ένα "shaku" ή σκήπτρο, που είναι μια στενή ξύλινη πλάκα.

Κατά το παρελθόν, οι αυλικοί κολλούσαν στην πλάκα ένα "σκονάκι" που τους βοηθούσε να μην χάνονται σε όλον αυτό τον περίπλοκο συνδυασμό τελετουργικών.

Αυτή η στενή πλάκα είναι επίσης ένας δείκτης της κατάστασης συγκέντρωσης του κατόχου του. "Αν έχετε το κεφάλι αλλού ή διάφορες σκέψεις σας απασχολούν εκείνη την ώρα, οι άλλοι θα το αντιληφθούν γρήγορα γιατί το 'shaku' σας θα γέρνει", εξηγεί ο Τομιτάρο Χασιμότο, αναπληρωτής καθηγητής Σιντοϊσμού στο Πανεπιστήμιο Ρεϊτάκου.

Ωστόσο το πιο εντυπωσιακό κομμάτι είναι περιβολής είναι το "kanmuri", ένα μαύρο κάλυμμα του κεφαλιού με επίπεδη βάση πάνω στην οποία βρίσκεται μια κορυφή ύψους 60 εκατοστών .

Ο Ναρουχίτο και η Μασάκο

Για την αυτοκράτειρα

Η νέα αυτοκράτειρα Μασάκο θα φορά ένα περίπλοκο ένδυμα γνωστό στο ευρύ κοινό ως "junihitoe" ή ένδυμα πολλαπλών στρώσεων.

"Αυτό το σύνολο, που ονομάζεται σοκουτάι (για τους άνδρες) και τζουνιχιτόε (για τις γυναίκες) ανάγεται στην εποχή Χεϊάν" που θεωρείται η χρυσή εποχή του γιαπωνέζικου πολιτισμού, εξηγεί ο Κέιζο Σουζούκι που διευθύνει το Μουσείο του Κιμονό στην περιφέρεια του Τόκιο.

Δεν υπάρχει κανόνας όσον αφορά τον αριθμό των επάλληλων στρώσεων του ενδύματος. Η απερχόμενη αυτοκράτειρα Μιτσίκο φορούσε εννέα όταν ο σύζυγός της διαδέχτηκε τον πατέρα του. Πάνω από αυτά, η Μιτσίκο φορούσε ένα μεγάλο παραδοσιακό κόκκινο κιμονό, του οποίου τα μανίκια και το κάτω μέρος ήταν ορατά σε αρκετά και διαφορετικά μήκη και από πάνω φορούσε μια κάπα με ρεβέρ σε χρώμα κρεμ και μοβ μοτίβα.

Τα μαλλιά της 56χρονης Μασάκο θα είναι παραδοσιακά κτενισμένα και στολισμένα στην κορυφή με μια τιάρα σε χρώμα χρυσό.

Ο αυτοκράτορας Ακιχίτο και η σύζυγός του Μιτσίκο

Αντικείμενα και ιερά σύμβολα

Ένα βασικό τελετουργικό για το πέρασμα από έναν αυτοκράτορα σε έναν άλλο είναι η μεταβίβαση "τριών ιερών θησαυρών" των οποίων ο θρύλος αναφέρει ότι είναι ηλικίας άνω των χιλίων και πλέον ετών και μεταβιβάστηκαν στην αυτοκρατορική γενιά από τη θεότητα του ήλιου Αματεράσου.

Οι θησαυροί αυτοί είναι "Yata no Kagami", ένας καθρέφτης, "Kusanagi no Tsurugi", ένα σπαθί και "Yasakani no Magatama", ένα κόσμημα αγνώστων στοιχείων.

Η κατοχή αυτών των τριών θησαυρών θεωρείται ουσιαστική απόδειξη της νομιμότητας του αυτοκράτορα, αλλά δεν υπάρχουν φωτογραφίες τους και ούτε ο αυτοκράτορας μπορεί να τους δει.

"Δεν γνωρίζουμε ακριβώς με τί μοιάζουν", παρατηρεί ο Εϊιτσι Μιγιασίρο, ειδικός για την οικογένεια του Θρόνου των Χρυσανθέμων, στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Οι θησαυροί θα μεταβιβαστούν την 1η Μαΐου κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία ο νέος αυτοκράτορας θα μετάσχει φορώντας ένα δυτικού τύπου κοστούμι. Οι γυναίκες δεν παρίστανται στην τελετή.

Αντίγραφο του σπαθιού και το κόσμημα θα παρουσιαστούν τυλιγμένα σε ύφασμα. Τα δύο αντικείμενα φυλάσσονται στο Αυτοκρατορικό Ανάκτορο στο Τόκιο όπως και ένα αντίγραφο του καθρέπτη που δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ