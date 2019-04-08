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ΕΛΛAΔΑ

8.4.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αυτές είναι οι 12 «θεές» των αυτοδιοικητικών εκλογών (Photos)

Αυτές είναι οι 12 «θεές» των αυτοδιοικητικών εκλογών (Photos) - Media

 

Η αυτοδιοίκηση είναι γένους θηλυκού. Αυτές είναι δώδεκα γυναίκες υποψήφιες στον Α’ και Β’ βαθμό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Οι 12 «θεές» της Αυτοδιοίκησης:

1. ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΜΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΣΙΟΥΛΑ -
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ -ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

3. ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ – ΙΑΤΡΟΣ

5. ΚΕΛΛΥ ΔΡΑΓΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

6. ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΠΙΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΠΙΔΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

7. ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΩΡΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ – ΝΟΜΙΚΟΣ

8. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΑΧΙΑΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

9.ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟ

10. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΥ – ΑΘΛΗΤΡΙΑ

11. ΑΡΓΥΡΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΣΜΙΔΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

12. ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ –ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πηγή: airetos.gr

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