Αυτές είναι οι 12 «θεές» των αυτοδιοικητικών εκλογών (Photos)

Η αυτοδιοίκηση είναι γένους θηλυκού. Αυτές είναι δώδεκα γυναίκες υποψήφιες στον Α’ και Β’ βαθμό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι 12 «θεές» της Αυτοδιοίκησης:
1. ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΜΙΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΣΙΟΥΛΑ -
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ -ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
3. ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ – ΙΑΤΡΟΣ
5. ΚΕΛΛΥ ΔΡΑΓΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
6. ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΠΙΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΚΑΡΥΠΙΔΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
7. ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΩΡΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ – ΝΟΜΙΚΟΣ
8. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΑΧΙΑΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
9.ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟ
10. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΥ – ΑΘΛΗΤΡΙΑ
11. ΑΡΓΥΡΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΣΜΙΔΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
12. ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ –ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πηγή: airetos.gr