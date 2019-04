Game of Thrones: Σήμερα η πρεμιέρα - Που βρίσκονται οι αγαπημένοι ήρωες

Mε αγωνία περιμένουν το φινάλε της σειράς-φαινόμενο που καθήλωσε εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές τα τελευταία οκτώ χρόνια σε όλο τον πλανήτη. Οι ήρωες του Γουέστερος επιστρέφουν σήμερα στις τηλεοπτικές οθόνες και η πρεμιέρα του 8ου και τελευταίου κύκλου του Game of Thrones αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Ο όγδοος κύκλος θα αποτελείται από 6 επεισόδια ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επεισοδίων στα 73.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τη προβολή της 7ης σαιζόν και παρακάτω ακολουθεί μια γρήγορη επανάληψη σχετικά με την κατάσταση των αγαπημένων σας ηρώων, από τη τελευταία φορά που τους είδαμε να περιπλανώνται στα Βασίλεια.



1) Ο Jon και η Dany κατευθύνονται μέτα συνοδείας στο Winterfell

Ο Jon έφυγε από το Winterfell στην αρχή της 7ης season με κατεύθυνση το Dragonstone προκειμένου να συμμαχήσει με τη Dany και να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα δρακόγυαλου που βρίσκονται εκεί.

Το δρακόγυαλο το πήρε. Επίσης δήλωσε υποταγή στη Daenerys, παραιτήθηκε από το τίτλο του " Βασιλιά του Βορρά" και μαζί της ανεξαρτησίας του βασιλείου του. Πλέον είναι Φύλακας του Βορρά και ερωτευμένος με τη δρακόμανα.

Και η Dany, από πλευράς της, φαίνεται να τρέφει αισθήματα για τον Jon. Eίδε τον Night King και για χάρη του θυσίασε και ένα δρακοπαιδί της, οπότε προς το παρόν βάζει στο πάγο της τη διεκδίκηση του Iron Throne προκειμένου να τον βοηθήσει με το στρατό των απέθαντων.

Η συμμαχία τους μάλιστα σφραγίστηκε και σεξουαλικώς εν πλω για το Winterfell και κρίνοντας από τις φωτογραφίες της 8ης season, φαίνονται ακόμα ερωτευμένοι, αν και διαφαίνονται μερικές δυσκολίες στον ορίζοντα...

2) Η Sansa είναι Lady of Winterfell και δυσαρεστημένη με τον Jon

Έπειτα από 6 seasons σε ρόλο μαριονέτας, η Sansa απέκτησε επιτέλους κάποια εξουσία και πλέον είναι Αρχόντισσα (και Κυρα?) του Winterfell και δεν είναι πρόθυμη να παραχωρήσει αυτή την εξουσία. Υπήρχε κάποια ένταση μεταξύ εκείνης και της Arya στην 7η season, όταν η αδερφή της επέστρεψε πίσω στο Winterfell, και ενώ φάνηκε να το επιλύουν στο φινάλε της season (the pack survives), αναμφίβολα εντάσεις θα προκύψουν εκ νέου, όταν ο Jon γυρίσει πίσω με τη συνοδεία της Dany.

H Sansa δεν ήταν χαρούμενη όταν έμαθε ότι ο Jon υποτάχθηκε στη Dany και o Littlefinger για 2 seasons της μουρμούραγε να μην εμπιστεύεται τον Jon , ούτε να βασίζεται σ'αυτόν. Αν και ο Littlefinger, πλέον αποτελεί παρελθόν χάρη στη συνεργασία των αδερφών Stark, οι σκέψεις αυτές δεν έχουν φύγει από το μυαλό της. Οι Άρχοντες του Βορρά επίσης θα δυσαρεστηθούν στο άκουσμα ότι ο Βασιλιάς τους παραχώρησε την εξουσία σε μια νότια/ξένη Βασίλισσα,ειδικά όταν έχει αισθήματα για αυτήν. Ίσως τους θυμίσει τα λάθη του Robb....

3) Ο Βran και ο Sam ανακάλυψαν το R+L=J

Mία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη σχέση του Jon και της Dany- και του ερωτήματος για το ποιος τελικά θα καθίσει στο Σιδηρούν Θρόνο- είναι η αλήθεια σχετικά με τη καταγωγή του Jon. Χάρη στα οράματα του Βran και στις βραδιές ανάγνωσης του Sam και της Gilly στο Citadel, στο τελευταίο επεισόδιο της 7ης season,αποκαλύφθηκε ότι όχι μόνο είναι παιδί του Rhaegar Targaryen και της Lyanna Stark, αλλά ήταν και επίσημα παντρεμένοι. Αυτό καθιστά τον Jon - του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Aegon Targaryen- νόμιμο διάδοχο του Iron Throne πρώτο σε σειρά, έναντι της Dany. Η αλήθεια θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για τον Jon, τη θέση του στο κόσμο και τη σχέση του με όλους τους χαρακτήρες της σειράς και ειδικότερα με τη Dany, η οποία είναι θεία του εξ αίματος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αντίδραση των ηρώων στο άκουσμα της αποκάλυψης.

Μια άλλη δυσκολία είναι ότι η Dany εκτέλεσε με πολύ "καυτό" και βάρβαρο τρόπο τον αδερφό και το πατέρα του Sam, στη τελευταία season. Eίναι πιθανό αυτό να μαθευτεί και ίσως να επηρεάσει την αποδοχή της ως Βασίλισσα στο Βορρά.

