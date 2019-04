Βίντεο που κόβει την ανάσα: «Τρελό» αυτοκίνητο πέφτει επάνω σε συγκεντρωμένους οπαδούς της Γαλατασαράι

Οι οπαδοί της Γαλατάσαράι είχαν καθίσει στην άκρη του δρόμου, είχαν σχηματίσει έναν ανθρώπινο κύκλο και πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας τους. Ένα αυτοκίνητο όμως στην προσπάθεια του να αποφύγει ένα άλλο αυτοκίνητο που εκείνη τη στιγμή έστριβε, πάτησε απότομα φρένο και χάθηκε ο έλεγχος.

Το όχημα έπεσε επάνω στους οπαδούς με ορμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Κυριακή, με μια οπαδό να τραυματίζεται στην πλάτη. Ωστόσο είναι καλά στην υγεία της.

Car drove on #Galatasaray fans during warm-up before Fenerbahce match #Turkey pic.twitter.com/5NCYf2W9ga