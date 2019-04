Το… απειλητικό μήνυμα του Τζίμι Φάλον στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (Photo)

H εκπομπή The 2Night Show με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό από την ελληνική έκδοση της εκπομπής του The Tonight Show με τον γνωστό Αμερικανό παρουσιάστη Τζίμι Φάλον.

Κάποιος χρήστης του Twitter ενημέρωσε τον Αμερικανό παρουσιαστή για την ελληνική εκπομπή, αναρτώντας φωτογραφία του Γρηγόρη Αρναούτογλου από παλιότερο επεισόδιο της εκπομπής, στο οποίο είχε καλεσμένη την Πηνελόπη Πλάκα.

«Αφού συναντήσατε τον Ιταλό ομόλογό σας, επιτρέψτε μου να σας συστήσω στον Έλληνα», έγραψε ο χρήστης του Twitter. Ο Τζίμι Φάλον μοιράστηκε την ανάρτηση, σχολιάζοντας: «Πρέπει να μιλήσουμε».

We have to talk. https://t.co/EOmzbTQ7lr