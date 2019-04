Πρόεδρος ΕΛΔΟ: Σε τρία χρόνια θα έχει πατήσει στη σελήνη Ελληνικό όχημα – Έχει ξεκινήσει η σχεδίαση

Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει πλέον και η σχεδίαση του ελληνικού σεληνιακού οχήματος, μετά την υπογραφή της συνεργασίας με τη αμερικανική NASA και την παρουσίαση -πλέον και στην Ελλάδα- την περασμένη Παρασκευή των προτάσεων που τέθηκαν από την ελληνική επιστημονική κοινότητα και το επιχειρείν της βιομηχανίας της αεροδιαστημικής τεχνολογίας. "Ξεκινά άμεσα η σχεδίαση του σεληνιακού οχήματος" εξήγησε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM" ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ), Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς, που περιέγραψε πως μέσα από τη δημόσια πρόσκληση, που είχε ανακοινωθεί το Νοέμβριο του 2018, έχουν υποβληθεί πολύ σοβαρές προτάσεις "οι οποίες ήταν και ο πρόδρομος της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας με τη NASA" όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Η NASA είχε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα υπάρχει διαστημική τεχνολογία, υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και να συνδράμουν στην αποστολή στις διάφορες αποστολές στη Σελήνη, που έχει εξαγγείλει από την περασμένη χρονιά » εξήγησε ο κ. Πρωτοπαππάς. «Ως απότοκο της υπογραφής συνεργασίας με τη NASA που υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκαν αυτές οι προτάσεις, όπως και η παρουσίαση της όλης συνεργασίας και του όλου προγράμματος "Hellas to the Moon". Είναι πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις» τόνισε και μάλιστα αποκάλυψε πως ήδη η διεθνής συνεργασία έχει προχωρήσει στα επόμενα στάδιο μετά τη Κοινή Δήλωση Συνεργασίας με τη NASA στο Colorado Springs των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Πριν από τρεις εβδομάδες έγινε σύσκεψη για την αποστολή στη Σελήνη μαζί με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και είχε κάνει πολύ σημαντική εντύπωση το πώς η Ελλάδα κατάφερε και συνέλεξε τόσες προτάσεις" ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΔΟ και σημείωσε πως με τις τελευταίες εξελίξεις "η Ελλάδα πλέον τοποθετείται στον διεθνή διαστημικό χάρτη".

Ταυτόχρονα ο ΕΛΔΟ συμμετέχει επίσης μαζί με άλλους 23 διαστημικούς οργανισμούς στη Διεθνή Επιτροπή, που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της ΝΑSA για την εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη μέσω του προγράμματος GATEWAY.

Πώς η Ελλάδα "πρόλαβε" άλλες ευρωπαϊκές χώρες και Διαστημικούς Οργανισμούς

"Είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ανταποκρίθηκαν την πρόσκληση αυτή της NASA και είναι και αυτός ένας λόγος που ένας νεοσύστατος Διαστημικός Οργανισμός έχει υπογράψει μια Κοινή Δήλωση Συνεργασίας με τη NASA" εξιστόρησε ο κ.Πρωτοπαππάς. Εξήγησε δε και το πώς συγκεκριμένα από εδώ και πέρα η συνεργασία περνά επόμενο στάδιο, αφού ξεκινά ο σχεδιασμός του σεληνιακού οχήματος.

"Μιλάμε για τον εξοπλισμό που θα πάει με το Lander της NASA στη Σελήνη, ώστε να προσσεληνωθεί και να στείλει στοιχεία και πληροφορίες ανάλογα με το ποια ερευνητικά δεδομένα, τι αισθητήρες θα βάλουμε πάνω στο σεληνιακό όχημα στην Ελλάδα. Τεχνολογία που θα είναι κτήμα της Ελλάδας και των πανεπιστημίων για περαιτέρω έρευνα" είπε ο πρόεδρος του ΕΛΔΟ, διευκρινίζοντας ότι η σχεδίαση του σεληνιακού οχήματος συνδυάζεται με το χρονοδιάγραμμα των πρώτων εκτοξεύσεων στη Σελήνη είτε το 2021 είτε το 2022 και μάλιστα η κατασκευή θα γίνεται στην Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα Hellas to the Moon και τα κέρδη για τους επιστήμονες

"Από τον περασμένο Ιανουάριο δε, έχουμε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για το Lander (το διαστημικό όχημα που θα προσσεληνωθεί) στη Σελήνη, το ποιος δηλαδή θα πάρει αυτό το μικρό σεληνιακό όχημα στη Σελήνη και έχουμε πάρει προσφορές από διάφορες εταιρίες και τις αξιολογούμε. Είμαστε σε επαφή για αυτό με διάφορες εταιρίες, οι οποίες έχουν έναν μόνο περιορισμό, το να είναι διαπιστευμένες σε εγνωσμένου κύρους διαστημικούς Οργανισμούς π.χ στην αμερικανική NASA", τόνισε ο κ.Πρωτοπαππάς.

Επιπλέον ανέφερε πως η κατασκευή του ελληνικού οχήματος που θα βρεθεί στην επιφάνεια της Σελήνης "θα γίνει εντός της Ελλάδας και θα είναι συνεργασία Πανεπιστημίων και Εργαστηρίων". Τόνισε πως εντός χώρας "έχουμε την τεχνογνωσία να το κάνουμε" και σημείωσε με έμφαση πως "'είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα". Το πότε ακριβώς θα είναι έτοιμο το όχημα που ξεκινά να σχεδιάζεται θα εξαρτηθεί από το πότε θα εκτοξευτεί το διαστημικό σύστημα (Lander) στη Σελήνη, δηλαδή από το αν αυτό θα γίνει το 2021 ή το 2022 καθώς οι ακριβείς τελικές προδιαγραφές θα που έχουν να κάνουν με μέγεθος, τεχνική προσαρμογή, επικοινωνίες κ.ο.κ στο τελικό τους στάδιο και αυτό θα εξαρτηθεί από την εταιρία που θα κερδίσει τον τελικό συμβόλαιο για τη κατασκευή του Lander που θα μεταφέρει το ελληνικό όχημα και θα υπογράψει τα αντίστοιχα συμβόλαια με την αμερικανική NASA "ώστε να μας πάει στη Σελήνη είτε το 2021, είτε το 2022", όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού.

Προτάσεις και επιστημονική συμβολή της Ελλάδας στο πλαίσιο των αποστολών "Hellas to the Moon"

1. Αθανάσιος Οικονόμου, καθ. Chicago State University/Υπεργολάβος NASA, πρώην ερευνητής Enrico Fermi Institute, Lunar Missions operational experiances

2. Παπαδόπουλος Ευάγγελος, καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, Robotic Assembly technologies on and around the Moon

3. Δημητρόπουλος Γεώργιος, διευθύνων σύμβουλος Adveos company, Active Dosimeter

4. Μπαζιώτης Ιωάννης, επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Potential Lunar analogues for underground human habitation systems

5. Μπαρτζάνας Θωμάς, αν. Καθηγητής γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών, Lunar agrobox

6. Καραπάντσιος Θεόδωρος καθ. ΑΠΘ, A novel electrical impedance specttroscopy device for online detection of bubbles in astronauts

7. Κάνουρας Σπύρος Φυσικός, Δίοψις, Using an existing muses-c alpha x-ray spectometer (axs) for Lunar exploration

8. Τσαουσίδης Βασίλειος, καθ. Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, Transport and routing mechanisms for Deep Space Communication

9. Φραγκοπούλου Μαριάνθη Π. Φυσικός, Hellenic Radiation Dosimetry, Mare Orion Mission

10. Ορνέλα Νανούσι,/ Αθηνά Τερζόγλου, Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο Μαθηματικό Αθήνας, IRP (Interplantery Robotic Planting)

11. Πασχάλης Αντώνης, Καθ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμια Αθηνών, FPGA accelerated compression of Lunar hyperspectral images

12. Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας Επ. καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Lunar Resources Exploitation and Mining

13. Συκιώτη Όλγα Κύρια ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Combined Low Lunar orbit cubesat and robotic vehicle for mineral exploitation of the Moon

14. Μαρκόπουλος Ιωάννης, Διευθύνων σύμβουλος Mechatronics company, Creation of a Lunar Agrosystem box

15. Σούντρης Δημήτριος, καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, High-preformance algorithms on FPGA for Fast Vission-based Navigaton of Rovers

16. Γεωργίου Χρήστος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Detection of metal superoxide radicals and metal peroxides on the Moon.