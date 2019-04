Η οικογενειακή φωτογραφία των Ομπάμα και το «Καλό Πάσχα» του Τραμπ

Με δύο διαφορετικού ύφους, αισθητικής και μηνύματος αναρτήσεις στο Twitter, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν σήμερα τις ευχές τους για το Πάσχα των Καθολικών.

Ο Λευκός Οίκος ευχήθηκε λιτά στους Καθολικούς «Καλό Πάσχα» με μία φωτογραφία του κτιρίου α λα ρετρό καρτ ποστάλ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έγραψε στο twitter για τη σημερινή μέρα: «Καλό Πάσχα! Ποτέ δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος ή περισσότερο ικανοποιημένος επειδή η χώρα μας τα πάει τόσο καλά, με μια οικονομία παγκόσμιο θέμα συζήτησης, ισχυρότερη από ποτέ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα!»

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ανέβασε μία οικογενειακή φωτογραφία, όπου αυτός με την Μισέλ και τις δύο κόρες τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί κάτω από ένα ανθισμένο δέντρο.

Την φωτογραφία συνοδεύουν οι ευχές των Ομπάμα: «Σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, ευτυχισμένο Πάσχα από την οικογένειά μας στη δική σας! Αυτή την ημέρα της αναγέννησης και της ανανέωσης, ας επαναλάβουμε την αγάπη και την βοήθεια στους αδελφούς μας ειδικά σε εκείνους που έχουν ανάγκη, με κάθε τρόπο που μπορούμε. Να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα».

To all who celebrate today, happy Easter from our family to yours! On this day of rebirth and renewal, let’s recommit to love and serve our brothers and sisters, especially those in need, in every way we can. Have a great day, everybody. pic.twitter.com/BtMyWebGLw