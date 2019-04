Σρι Λάνκα: Ο κατάλογος του θανάτου συνεχώς ανεβαίνει – 290 νεκροί και 500 τραυματίες (Photos)

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων σε καθολικές εκκλησίες και πολυτελή ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα αυξήθηκε στους 290 νεκρούς και τους 500 τραυματίες, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της αστυνομίας της ασιατικής χώρας.

Ο εκπρόσωπος Ρουγουάν Γκουνασεκέρα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα καθεμιάς από τις επιθέσεις σε τρεις εκκλησίες όπου είχαν συγκεντρωθεί οι πιστοί για τη λειτουργία του Πάσχα των Καθολικών και σε καθένα από τα τέσσερα ξενοδοχεία χθες Κυριακή. Επρόκειτο για τις χειρότερες επιθέσεις από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Σρι Λάνκα πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση δήλωσε στο μεταξύ ότι ο πρόεδρος Μαϊθριπάλα Σιρισένα, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι στη συνεδρίασή του θα είναι παρών και ο πρωθυπουργός Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί σε ταξιδιωτική οδηγία του ότι «τρομοκρατικές οργανώσεις» συνεχίζουν να σχεδιάζουν τη διάπραξη επιθέσεων στη Σρι Λάνκα, όπου 290 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 500 και πλέον τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν βόμβες μέσα σε ναούς μεσούσης της λειτουργίας του Πάσχα των καθολικών και σε πολυτελή ξενοδοχεία χθες Κυριακή.

«Τρομοκράτες ενδέχεται να επιτεθούν (...) απροειδοποίητα», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ταξιδιωτική οδηγία του που φέρει χθεσινή ημερομηνία.

Κατά τη διπλωματία των ΗΠΑ, στόχοι ενδέχεται να γίνουν τουριστικοί προορισμοί, συγκοινωνιακοί κόμβοι, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, χώροι λατρείας, αεροδρόμια και άλλοι δημόσιοι χώροι.

DISTURBING: Bloody aftermath at St. Anthony’s Church, where one of 6 blasts struck in #SriLanka https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/QM0fzS7gCg