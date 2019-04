Τρόμος στο Ντέρμπι: Εκρήξεις σε εργοστάσιο συγκλόνισαν την πόλη (Video)

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους του Ντέρμπι της Βρετανίας, μπαράζ εκρήξεων το απόγευμα της Μ. Δευτέρας (22/04), με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ένα εργοστάσιο έχει τυλιχτεί στις φλόγες, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις, ενώ μαύροι καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καλύπτοντας τον ουρανό.

