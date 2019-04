Διώκεται ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν: Οδήγησε μεθυσμένος και τράκαρε στο Μαλιμπού (Photos)

Ο αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν, που πρωταγωνιστεί σε ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο ("Kill Bill", "Reservoir Dogs"), διώκεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πάσαλο στο Μαλιμπού στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος 'Αντζελες.

Ο ηθοποιός, 61 ετών, είχε συλληφθεί στα τέλη Μαρτίου μετά το ατύχημα ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητό του, ένα 4x4. Ο Μάντσεν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν σε κακή κατάσταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο δικηγόρος του Μάικλ Μάντσεν απέδωσε το ατύχημα αυτό σε παρενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που παίρνει ο ηθοποιός. Τα φάρμακα αυτά "δρουν καλύτερα όταν ο πελάτης μου τα παίρνει λίγο πριν να πάει για ύπνο και εκείνη την ημέρα τα είχε πάρει νωρίτερα", είχε δηλώσει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μάντσεν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή στις 20 Μαΐου και κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως 364 ημερών, αν κριθεί ένοχος.

Ο ηθοποιός συμμετέχει στη νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο "Once Upon a Time in Hollywood" ("Κάποτε... στο Χόλιγουντ") που θα προβληθεί στις αίθουσες φέτος το καλοκαίρι.