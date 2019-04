Έμμεση πλην σαφής στήριξη Τραμπ στον Γκουαϊδό

Την στήριξή του στην εν εξελίξει απόπειρα πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς πάντως να αναφέρεται ευθέως στο Μαδούρο ή τον Γκουαϊδό.

«Παρακολουθώ από κοντά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Οι ΗΠΑ στέκονται με τον λαό της Βενεζουέλας και την ελευθερία του», έγραψε στο twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!