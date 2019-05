Πήγε για τα πολλά likes, αλλά... έμπλεξε με χταπόδι (Video)

Μια μπλόγκερ επιχείρησε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ακολούθων της και να κάνει ρεκόρ στα likes, αλλά το σχέδιό της πήγε... πολύ στραβά.

Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς επιδίωκε να κάνει, ωστόσο, στο βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο, η άτυχη κοπέλα από την Κίνα μοιάζει να έχει μπλέξει πολύ άσχημα με ένα... χταπόδι.

Το ζωντανό εμφανίζεται να έχει κολλήσει με τα πλοκάμια του στο πρόσωπο της κοπέλας η οποία προσπαθεί με οδυνηρό τρόπο να το ξεκολλήσει από πάνω της.

Τι τραβάν κι αυτοί για τα likes...

Quest for likes gets blogger in sticky situation#China #Lianyungang #Octopus pic.twitter.com/gpEUzlEGPn