Καρέ καρέ η κλωτσιά στην πλάτη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Video)

Ο «Εξολοθρευτής» και τεράστιος στο μπόι Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ βρέθηκε σε μια εκδήλωση στη Νότια Αφρική. Πλήθος κόσμου είχε γεμίσει ασφυκτικά το κλειστό γήπεδο όπου θα μιλούσε ο «Χάστα λα βίστα».

Κάποια στιγμή σηκώθηκε από την καρέκλα του και άρχισε να φωτογραφίζει και να φωτογραφίζεται με τους φάν του.

Τότε ήταν που χτύπησε ο διαταραγμένος πνευματικά φαν του. Πήγε από πίσω, πήρε φόρα, έτρεξε και πήδηξε στον αέρα. Με μια αεροπλανική κλωτσιά προσγειώθηκε στην πλάτη του Σβαρτσενέγκερ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Άρνολντ μπορεί να αιφνιδιάστηκε αλλά ουσιαστικά δεν ένιωσε πολλά πράγματα αφού το χτύπημα ήταν σαν να κλωτσάει ένα κουνούπι, έναν ελέφαντα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο άνδρας μετά την κλωτσιά πέφτει κάτω, ο 71 ετών Σβαρτσενέγκερ απλά παραπάτησε λίγο.

