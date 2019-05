Στο χειρουργείο ο Ντάνιελ Κρεγκ - Τι θα γίνει με τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά από τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Bond 25.



Ο επίσημος λογαριασμός της παραγωγής @007Twitter ανακοίνωσε τα νέα την Τετάρτη, λέγοντας ότι ο ηθοποιός έπρεπε να υποβληθεί σε "χειρουργική επέμβαση του αστραγάλου" εξαιτίας ενός τραυματισμού "που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Τζαμάικα".

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx