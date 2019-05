Το ONE Channel διαθέσιμο στην COSMOTE TV

Το νέο κανάλι ONE Channel εντάχθηκε στην πλατφόρμα της COSMOTE TV και οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν, μέσω δορυφόρου ή IPTV στη θέση 111.

Με καθημερινό πρόγραμμα, το ONE Channel περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενημερωτικές εκπομπές (One Direct, One Talk, One Line, Citizen One), που προβάλλονται από τις 4 το απόγευμα, ντοκιμαντέρ, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ στις 20.30.

Την Κυριακή 26/5, από τις 8 το πρωί έως τις 2 τα ξημερώματα, το κανάλι θα καλύψει την αναμέτρηση των ευρωεκλογών, των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών.

Πηγή: zoornalistas.gr