Τρόμος στα ρηχά: Τρία «θανατηφόρα» πλάσματα κολυμπούν μαζί (Video)

Ανάμεσα σε δεμένες βάρκες και κοντά σε λιμενοβραχίονα, ένας περαστικός βρέθηκε μπροστά σε ένα αλλόκοτο θέαμα.

Σε μια παραλία της Αυστραλίας, ένας κροκόδειλος του αλμυρού νερού είχε... αράξει στα ρηχά και απολάμβανε το νερό και τον ήλιο.

Ξαφνικά, από το πουθενα εμφανίστηκαν δύο μεγάλοι λευκοί καρχαρίες, οι οποίοι άρχισαν να κολυμπούν γύρω του.

Έτσι, όπως κάποιος μπορεί να φανταστεί, η θάλασσα γέμισε... δόντια και... άδειασε από κόσμο.

This is Australia! where sharks and crocodiles swim together! pic.twitter.com/kWn5N67FKJ