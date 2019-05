Αφιέρωμα - έκπληξη στην Αρίθα Φράνκλιν από την Τζένιφερ Χάντσον

Η «βασίλισσα της soul», Αρίθα Φράνκλιν τιμήθηκε μετά θάνατον με βραβείο Πούλιτζερ σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με την τραγουδίστρια, Τζένιφερ Χάντσον να παρουσιάζει ένα αφιέρωμα – έκπληξη στην πρώτη γυναίκα που μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η Αρίθα Φράνκλιν, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο του 2018, τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ ειδικής μνείας στην τελετή απονομής των διακρίσεων στις Τέχνες, το Θέατρο και τη Μουσική.

Η τραγουδίστρια, συνθέτρια και πιανίστρια τιμήθηκε «για την ανεξίτηλη συμβολή της στην αμερικανική μουσική και τον πολιτισμό για περισσότερο από πέντε δεκαετίες».

Για να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Τζένιφερ Χάντσον εμφανίστηκε απροειδοποίητα στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «Amazing Grace» συνοδευόμενη από πιανίστα και τραγουδιστές gospel θυμίζοντας τις θαυμάσιες, αξέχαστες ερμηνείες του τραγουδιού από την Αρίθα Φράνκλιν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Χάντσον αποτίει φόρο τιμής στην τραγουδίστρια, την οποία θεωρεί σημαντική επιρροή και πηγή έμπνευσής της.

Νωρίτερα φέτος, τραγούδησε επιτυχίες της Φράνκλιν κατά τη διάρκεια του ειδικού αφιερώματος του CBS «Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul».

Η Τζένιφερ Χάντσον αναμένεται να υποδυθεί τη «βασίλισσα της σόουλ» σε κινηματογραφική ταινία με θέμα τη ζωή της Αρίθα Φράνκλιν.

