Digital Media Awards: Βραβείο στην εφαρμογή του star.gr (Photos)

Το star.gr βραβεύθηκε στα Digital Media Awards 2019 για την εφαρμογή για κινητά Android και iOS, που έχει αναπτύξει εσωτερικά η ομάδα web development και design του σταθμού.

Το star.gr mobile app κατέκτησε το bronze βραβείο στην ενότητα «Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη» και την κατηγορία «Best App (Smartphone or Tablet)».

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσα από το App Store και το Google Play. Ο χρήστης μπορεί, χρησιμοποιώντας το App, να σώσει τα αγαπημένα του άρθρα για να τα διαβάσει αργότερα, ακόμα και χωρίς wi-fi ή χρήση data, εάν βρίσκεται εκτός δικτύου.

Η εφαρμογή του star.gr συγκεκριμένα προσφέρει:

• Offline ανάγνωση

• Star live streaming

• Saved stories

• Swipe αριστερά και δεξιά για ακόμα περισσότερα άρθρα

• Night mode

• Quick Actions σε συσκευές με Android 7.1 (και πάνω)

• Αναζήτηση

• Responsive κείμενο

• Ανανεωμένο design

• Notifications

Με τη νέα εφαρμογή, το ριζικά ανανεωμένο look και την αυξημένη λειτουργικότητα, το www.star.gr προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες στους λάτρεις της ψηφιακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί και δημιουργεί ισχυρά δεδομένα στο χώρο των ενημερωτικών portals.

Έτσι, συνεχίζεται η παράδοση των online media του Star, που στα περσινά βραβεία κατέκτησαν ένα Gold και ένα Bronze για την ιστοσελίδα star.gr/tv.

Τα DIME Awards (Digital Media Awards) είναι τα καθιερωμένα ετήσια βραβεία, τα οποία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και δουλειές στις Ψηφιακές Εκδόσεις και Μέσα.

Το φετινό βραβείο αποτελεί τη δεύτερη διάκριση για το app του star.gr, που πρόσφατα αναδείχθηκε σε ένα από τα καλύτερα mobile applications στην Ελλάδα και εμφανίστηκε στο «The Book of 10 - Best of 2018» του περιοδικού Marketing Week. Οι συντάκτες του Marketing Week επιλέγουν κάθε χρόνο από την ειδησεογραφία του DailyFax τα 10 έργα και projects, που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την υιοθέτηση προωθημένων τάσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες.