Πρώτη εμφάνιση για την Μέγκαν Μαρκλ, μετά τη γέννηση του ΄Άρτσι (Video)

Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά τη γέννηση του γιου τους 'Αρτσι, έκανε η Μέγκαν, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, συνοδεύοντας αρκετά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ σήμερα, με την ευκαιρία των εορτασμών για τα 93α γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Χαμογελαστή και ντυμένη στα μπλε μαρίν με ασορτί καπέλο, η δούκισσα του Σάσεξ μετακινήθηκε με άμαξα μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, τη δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα και τη δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ, στο κέντρο του Λονδίνο για να παραστεί στην τελετή "Trooping the colour" όπως ονομάζεται και συνιστά μια απόδοση χαιρετισμού στη σημαία. Η τελετή αυτή έλκει την καταγωγή της στις προετοιμασίες του πολέμου, όπου όλες οι σημαίες υψώνονταν σε εμφανή σημεία ώστε οι στρατιώτες να τις αναγνωρίζουν μέσα στη σύγχυση των μαχών.

