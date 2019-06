Τρόμος στη Σουηδία: Εξουδετερώθηκε από πυρά αστυνομικών άνδρας που απειλούσε να ανατινάξει σταθμό (Video)

Ενας άνδρας που απειλούσε να ανατινάξει βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μάλμε, στην νότια Σουηδία, τραυματίσθηκε από την αστυνομία και το σακίδιό του καταστράφηκε από πυροτεχνουργούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών και αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την παρουσία απειλητικού άνδρα και επενέβη το πρωί στον κεντρικό σταθμό της πόλης. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, δήλωσε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο άνδρας ισχυριζόταν ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό.

Video Credit : Pieter Cortenbachpic.twitter.com/ILUfbtmpK6