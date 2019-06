Διαγωνισμός πυγοραπίσματος μεταξύ καλλίγραμμων γυναικών, καθηλώνει τους άνδρες (Video)

Πυγοράπισμα είναι τα χαστούκια που ρίχνει κάποιος στα οπίσθια της γυναίκας. Προέρχεται από τη λέξη «ράπισμα» και «πυγή» που στα αρχαία είναι η ορολογική εκδοχή των γλουτών.

Στη Ρωσία λοιπόν διοργανώνουν διαγωνισμός πυγοραπίσματος μεταξύ γυναικών, καλλίγραμμων κατά προτίμηση. Σε αυτόν τον διαγωνισμό η μια γυναίκα, «τουρλώνει» τα οπίσθια της και η άλλη την σκαμπιλίζει με δύναμη. Και μετά αλλάζουν θέσεις. Μέχρι που η μία από τις δυο να πονάει τόσο πολύ που να μην μπορεί να καθίσει και να ζητήσει να σταματήσει.

Ένας αγρότης από τη Σιβηρία με το όνομα Βασίλι, μάλιστα διοργάνωσε στον αχυρώνα του έναν τέτοιο διαγωνισμό με όμορφες κοπέλες και στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στο ίντερνετ, σπάζοντας τα ρεκόρ προβολών.

This is the Russian 'Ass-slapping Championships', the female version of the 'Male Slapping Championships', in which women hit each other on the backside until one one falls over pic.twitter.com/v3LGD8OTYP