Το line up του Waterboom Festival 2019

Οι πιο πολυσυζητημένοι Trappers, Youtubers, Dj's και Influencers της Ελλάδος ενώνονται μέσα στον μαγικά υδάτινο κόσμο του Waterboom Festival το Σάββατο 22 Ιουνίου στο O.A.K.A.

Σε ένα άκρως εντυπωσιακό stage, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας! Φαντασμαγορικά εφέ, τεράστιες φλόγες και Co2 εκτοξευτές σε μία σκηνή «οπλισμένη» με τεράστια νεροκανόνια και γιγάντιους πίδακες νερού, έτοιμη να δώσει την δικιά της νερομάχη με τους funs!

Waterboom Festival Line Up (με αλφαβητική σειρά):

Above the Hood | FY | Light | Mad Clip | Snik

Jimko | Natasha Kay | Pournaras

Display | Mad Mac | Jay Main | I am Strong

Δημήτρης Ουγγαρέζος

Νίκος Ράπτης

Trappers

Above the Hood

BOOM! Η καλύτερη ομάδα Above The Hood θα είναι live στο ΟΑΚΑ για την πιο θρυλική εμφάνιση τους μέχρι σήμερα! Οι «βόρειοι» ράππερς κατεβαίνουν με τις πιο άγριες διαθέσεις για ένα Live act που θα ξεσηκώσει.

FY

Ο απόλυτος πρίγκιπας της Ελληνικής Rap σκηνής, Priince FY , έρχεται live στo ΟΑΚΑ για να προκαλέσει τον πιο υγρό πανικό!

Light

O απίστευτος trapper superstar έρχεται για το πιο μυθικό live έτοιμος να γράψει ιστορία.

Mad Clip

Ο μεγιστάνας Trapper, Mad Clip , θα είναι μαζί μας live για τον πιο νερο-εκρηκτικό χαμό που έγινε ποτέ στο Ο.Α.Κ.Α.

Snik

Ο trapper - είδωλο της ελληνικής σκηνής θα είναι στο Ο.Α.Κ.Α. για το πιο μεγαλεπήβολα υγρό live της ζωής του! Με πάνω από 50 εκατομμύρια views στο YouTube και super hits όπως το Medusa, Dab, Tony Montana, θα δημιουργήσει έκρηξη μόλις εμφανιστεί στη σκηνή του Waterboom Festival!

Guests

Jimko

Ο χαμογελαστός πρωταγωνιστής του Youtube θα βρίσκεται με την πιο υγρή του διάθεση, μέσα στο νερο-εκρηκτικό Waterboom Festival!

Natasha Kay

Η ελληνίδα icon του Youtube δηλώνει πανέτοιμη για να μας μαγέψει, μέσα στον υδάτινο κόσμο της!

Pournaras

Ο πολυσυζητημένος έλληνας Youtuber έρχεται γεμάτος όρεξη μέσα στον μαγικό νερόκοσμο του Waterboom Festival!

Παρουσιάζει

Δημήτρης Ουγγαρέζος

Εκρηκτικός, χειμαρρώδης, παιχνιδιάρης... έτοιμος να βραχεί μαζί μας!

Ο ένας και μοναδικός presenter Δημήτρης Ουγγαρέζος θα είναι εκεί να μετράει σταγόνα - σταγόνα έναν ωκεανό κεφιού και χαράς!

Special Guest

Νίκος Ράπτης

Ο απολαυστικός comedian θα αναλάβει με τον πιο θεαματικό τρόπο την εμψύχωση μας μέχρι την έναρξη του εκρηκτικού Line up.

Dj's

Display

Ο resident Dj του Studio 24 και του Open Partara είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους Dj's στο αθηναϊκό κοινό! Ο ίδιος μαζί με το crew του ετοιμάζουν ένα από τα πιο ανεβαστικά set του Festival!

Mad Mac

Το δίδυμο που έχει καταφέρει να παίζει κάθε χρόνο στην Tomorrowland και παράλληλα κάνει παγκόσμιο tour μαζί με τους Dimitri Vegas & Like Mike, δηλώνει έτοιμο να απογειώσει τη νερομάχη!

Jay Main

Ο μικρότερος της παρέας αλλά αναμφίβολα ένας από τους πιο γρήγορα ανερχόμενους Dj's! Οι εμφανίσεις του στα μεγαλύτερα clubs της χώρας μας, όπως το Lohan Nightclub και η συμμετοχή του σε clubs του εξωτερικού δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες Dj's, μας προϊδεάζουν για ένα συναρπαστικό dance set!

I am Strong

Κορυφαίος έλληνας παραγωγός και dj με track list που σίγουρα θα μας ξεθεώσει!

WaterBoom Festival, Σάββατο 22 Ιουνίου 2019, 14:00 έως 21:00. Τιμές εισιτηρίων: BASIC: 10 ευρώ (περιλαμβάνεται + Νεροπίστολο + Κορδέλα + Αδιάβροχη θήκη), VIP: 15 ευρώ (περιλαμβάνεται + Premium Νεροπίστολο + Κορδέλα + Αδιάβροχη Θήκη + Πρόσβαση στην Vip εξέδρα + Ξεχωριστή πύλη εισόδου + Πρόσβαση στις μπροστινές σειρές από το stage). Προπώληση εισιτηρίων: Public, Viva.gr