Οι Συνεργάτες της INTERAMERICAN στο Συνέδριο του MDRT, σε επαφή με την προηγμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία

Φωτογραφία: Η ομάδα των συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων της INTERAMERICAN, που ταξίδεψαν στο Μαϊάμι για το Συνέδριο του MDRT.

Με την πλέον πολυπρόσωπη αποστολή από την Ελλάδα εκπροσωπήθηκε και φέτος η INTERAMERICAN στο ετήσιο Συνέδριο του Million Dollar Round Table (MDRT). To κορυφαίου κύρους για τους ασφαλιστικούς συμβούλους Συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού διεξήχθη στο Μαϊάμι (Φλόριντα) των ΗΠΑ από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου.

Στην αποστολή της εταιρείας συμμετείχαν οι συνεργάτες Σταυρούλα Επιτροπάκη, Κώστας Καστανάκης, Στέλλα Ψυχουντάκη, Γιάννης Χατζάκης, Σοφία Ζερβουδάκη, Μαρία Νικολάου, Λουκάς Τουρνατζής, Ζωή Μπελντέκου, Ρούλα Βελώνα και Θεοδώρα Γουργούλη. Όλοι έχουν θέση στην πρώτη γραμμή του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της INTERAMERICAN και διαθέτουν σημαντική εμπειρία συμμετοχών και σε προηγούμενα Συνέδρια του MDRT, από τα οποία έχουν αποκομίσει πλούτο γνώσεων για την επαγγελματική βελτίωσή τους.

Ομιλήτρια στο Connexion Zone του Συνεδρίου, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, ήταν η Σοφία Ζερβουδάκη, unit manager (Γραφείο Πωλήσεων Αθηνάς Πεφανίου), με θέμα: «How to build a winning attitude: If not You, then Who?» Όπως επισημαίνει η ίδια: «Όλα ξεκινούν από το μυαλό μας και τον τρόπο που επιλέγουμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα γύρω μας. Οι δεξιότητες και οι τεχνικές έρχονται να συμπληρώσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε εμείς την πραγματικότητά μας, την πίστη μας ότι -ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε συμβαίνει γύρω μας- αν εμείς επιλέγουμε να προχωράμε έστω και μισό βήμα μπροστά, τότε καμία προσωρινή αποτυχία δεν μπορεί να μάς κρατήσει πίσω, κανένα εμπόδιο δεν είναι ουσιαστικά ανυπέρβλητο. Γιατί εν τέλει, αν εμείς δεν πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί για τους πελάτες μας, τότε για ποιόν λόγο εκείνοι να αποφασίσουν να μάς εμπιστευθούν;».

Το Million Dollar Round Table (MDRT) ιδρύθηκε το 1927. Αποτελεί μια παγκόσμια ανεξάρτητη Ένωση με περισσότερους από 66.000 επαγγελματίες στις πωλήσεις των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών προϊόντων, από 5.000 εταιρείες σε 72 χώρες. Τα μέλη του MDRT χαρακτηρίζονται από τις άριστες επαγγελματικές γνώσεις, την αυστηρή τήρηση της δεοντολογίας, των ηθικών κανόνων που διέπουν την παγκόσμια κοινότητα των ασφαλιστικών συμβούλων και τους εξαιρετικούς δείκτες εξυπηρέτησης πελατών. Η συμμετοχή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποδεικτικό της αριστείας του συνεργάτη στις ασφαλίσεις ζωής και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην ετήσια συνάντησή τους, όλα τα μέλη του MDRT δημιουργούν μια «κυψέλη» γνώσης και έμπνευσης, όπου γίνονται κοινωνοί πρωτότυπων, δημιουργικών ιδεών για τη συμβουλευτική και τις πωλήσεις.