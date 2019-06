Το βιβλίο της πρώην «Μις Ιρλανδία» για τις γυναίκες - θύματα της ενδοοικογενειακής βίας

Η Μόνικα Γουόλς πρώην μοντέλο με έδρα την Ιρλανδία συγκέντρωσε ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Take Me Out Of This Hell» (Βγάλε με έξω από αυτή την κόλαση).

Την παιδική ηλικία της Μόνικα Γουόλς στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 σημάδεψε ο θάνατος της νονάς της, Χαλίνα Τσέγκλα, που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά από δύο δεκαετίες, το 32χρονο μοντέλο, πρώην «Μις Ιρλανδία» αποφάσισε να αποσπάσει μαρτυρίες γυναικών που «φοβούνται για τη ζωή τους».

«Έχω λάβει πάνω από χίλια μηνύματα και email απ’ όλο τον κόσμο τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό που ενώνει όλες αυτές τις γυναίκες είναι το γεγονός ότι έχουν βιώσει την ίδια βία, αλλά καμία δεν είχε το θάρρος να μιλήσει» ανέφερε η Μόνικα Γουόλς σε συνέντευξή της στην ιρλανδική έκδοση της εφημερίδας Mirror.

«Υπάρχουν οι ιστορίες τριών γυναικών στο βιβλίο. Είχα επαφή μαζί τους και τις βοήθησα. Κάποιες φορές έπρεπε να συναντιόμαστε στο αυτοκίνητο, επειδή μια γυναίκα [στο Δουβλίνο] φοβόταν ότι θα την ακολουθούσε, εκεί που πηγαίνει. Έτσι είναι πραγματικά βαθιές ιστορίες» είπε.

Η Μόνικα Γουόλς, πολωνικής καταγωγής τόνισε ότι την επηρέασε ο θάνατος της νονάς της, σε ηλικία 35 ετών, όταν το μικρότερο παιδί της ήταν πέντε χρόνων.

«Την αγαπούσα, είχαμε πολύ στενή σχέση. Περνούσαμε κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Κάποιες φορές φορούσε μαύρα γυαλιά για να κρύβει τους μώλωπες. Όταν πέθανε η μητέρα μου, Ζότα πήρε τα παιδιά της στο σπίτι και πήγαμε όλοι μαζί στην παιδική χαρά για να παίξουμε. Έχω ακόμη φωτογραφίες της» τόνισε.

Είχα πει στη μητέρα μου: «Γιατί δεν την βοηθά κανείς; Ήταν ένας μάταιος θάνατος» πρόσθεσε. «Αλλά κανείς δεν θέλει να εμπλέκεται σε οικογενειακές υποθέσεις άλλων», σημείωσε.

Η Μόνικα Γουόλς, η οποία είναι τώρα fashion blogger, από την ηλικία των 30 ετών συνεργάζεται με άλλες πρώην «βασίλισσες ομορφιάς» στην οργάνωση «Queens Without Scars».

Η οργάνωση διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για να δείξει ότι οι ουλές και τα σημάδια δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά ότι η βία σε βάρος των γυναικών έχει ψυχολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Το βιβλίο της Μόνικα Γουόλς «Take Me Out Of This Hell» θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ