Παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την Εθνική Ελπίδων ο Αντώνης Νικοπολίδης

Η Εθνική Ελλάδος δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι ιδέα. Είναι πάνω απ’ όλους. Αισθάνομαι υπερήφανος που έχω υπάρξει μέλος της – τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως προπονητής. Πιστεύω στη νέα γενιά, στα νέα ταλέντα, στον έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα τελευταία....... χρόνια υπηρέτησα και ως προπονητής την εθνική ομάδα ελπιδων με συνέπεια και αφοσίωση. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι, μια σημαντική εμπειρία για μένα. Αισθάνομαι πως στην παρούσα φάση ότι είχα να δώσω στην εθνική ελπίδων το έδωσα. Κάπου εδώ, λοιπόν, κλείνει, αυτός ο κύκλος. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΕΠΟ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τους συνεργάτες μου για την υπομονή και την επιμονή τους, τους παίκτες μου για όλα όσα μοιραστήκαμε. Για μένα η Εθνική Ελπίδων θα είναι πάντα μια σημαντική στιγμη της καριέρας μου και εύχομαι αυτές οι γενιές, με τις οποίες δούλεψα, να βρεθούν εκεί που τους αξίζει.

