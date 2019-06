Σίντι Κρόφορντ: «Θέλουμε να δείξουμε στις 53χρονες ότι υπάρχει ακόμα ομορφιά σε αυτό»

Η στάση της Σίντι Κρόφορντ στο πέρασμα των χρόνων είναι απίστευτη. Με αυτή τη στάση, το εμβληματικό σούπερ μόντελ βοηθά να προσβλέπουμε στην πέμπτη δεκαετία της ζωής μας χωρίς τρόμο.

Σε event με το WWD και τον Γκρεγκ Ρένκερ, με τον οποίο δημιούργησε τη μάρκα καλλυντικών Meaningful Beauty, η Κρόφορντ κουβέντιασε για το τι σημαίνει μόντελινγκ στα 50 σου.

Αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο η ίδια, όπως και η φίλη της, το επίσης σούπερ μόντελ Κρίστι Τέρλινγκτον, εξακολουθεί να θεωρεί σημαντικό το να ποζάρει ακόμα μπροστά στον φωτογραφικό φακό. «Θέλουμε να δείξουμε στις 53χρονες -και μου φαίνεται ότι η Κρίστι μόλις έγινε 50- ότι υπάρχει ακόμα ομορφιά σε αυτό» εξομολογήθηκε. Και αυτό περιλαμβάνει το να κάνεις «καλόγουστα γυμνά», σαν αυτή την πρόσφατη φωτογράφηση της Σίντι Κρόφορντ για το άλμπουμ του φημισμένου φωτογράφου Ράσελ Τζέιμς.

«Θυμάμαι κάποιον σαρκαστικό τύπο στο Instagram - κατά τα φαινόμενα, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι - που πόσταρε κάτι σαν "α, γιατί, στην ηλικία σου, εξακολουθείς να κάνεις αυτές (σ.σ. τις φωτογραφήσεις);". Υπάρχει ηλικία που το γυμνό δεν είναι όμορφο; Απλά, είναι μια διαφορετική ομορφιά» εξήγησε.

Σύμφωνα με το WWD, η Κρόφορντ τόνισε τη σημασία που έχει να μεταχειρίζονται τον εαυτό τους οι γυναίκες τόσο τρυφερά όσο τις φίλες τους. «Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εξακολουθώ να κάνω φωτογραφήσεις» πρόσθεσε. Αστειεύτηκε όμως: «Ελπίζω να είναι πολιτικά ορθό, αλλά καμιά φορά λέω πως χρειάζομαι Βιάγκρα για τις φωτογραφήσεις. It's harder to get it up».

