Ντοκουμέντο: Δορυφορικές εικόνες με τον «Πορθητή» ανοιχτά της Πάφου – Κοντά του και το Barbaros

Στα ανοιχτά της Πάφου φαίνεται να βρίσκεται το τουρκικό γεωτρύπανο "Πορθητής" ενώ στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το Barbaros.

Ο λογαριασμός «Image Sat Intl» στο Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία από δορυφόρο η οποία δείχνει το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής» να πλέει ανοιχτά της Πάφου. Δίπλα διακρίνεται και το «Barbaros».

Η φωτογραφία έρχεται στη δημοσιότητα ενώ μαίνονται οι εξελίξεις γύρω από τη δραστηριότητα της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Under the clouds: The #Turkish #gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos, within #Cyprus's EEZ.#Turkey #Barbados #EEZ #followup #fatih pic.twitter.com/SdhECiwGvA