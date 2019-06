Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πετροχημικών στην Ισπανία - Τοξικός καπνός «πνίγει» την περιοχή (Photos/Video)

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Σαν Ροκέ, στην νότια Ισπανία.

Οι ντόπιοι έχουν λάβει προειδοποίηση να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους με τα παράθυρα κλειστά λόγω του τοξικού καπνού που «πνίγει» την περιοχή. Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω αναθυμιάσεων.

#Gibraltar - 25/06 - Alarrming! Caught on the MeteoGib Weather Webcam over the other side of the Bay near the Refinery . pic.twitter.com/i75pVksr90

Ένα τεράστιο «μανιτάρι» καπνού είναι ορατό από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες από την φωτιά, ενώ παραμένουν ασαφή τα αίτιά της.

Photo from Moroccan side of the Strait shows the plume drifting away from the Rock with a much slimmer strand higher than the summit. No consolation for the atmosphere but comforting for #Gibraltar. pic.twitter.com/JOueXC7rFF