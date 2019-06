Tα πρώτα πλάνα από την καινούργια ταινία του Τζέημς Μποντ

Η 25η περιπέτεια του Τζεημς Μποντ είναι στα γυρίσματα και η παραγωγή έδωσε τα πρώτα πλάνα στους ανυπόμονους φανς.

Η αλήθεια είναι πως τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι σήμερα έπεσαν στις ατυχίες που συνέβησαν στα γυρίσματα, με τους τραυματισμούς του Ντάνιελ Κρεγκ, ωστόσο πλέον όλα κυλούν ομαλά.

Στη μαγευτική Τζαμάικα ο Τζέημς Μποντ

Λίγο πριν απολαύσουμε τον τελικό Τζεημς Μποντ στους κινηματογράφους και μετά την επίσκεψη του πρίγκιπα Κάρολου στα γυρίσματα, η παραγωγή χαρίζει πλάνα πίσω από τις κάμερες, εκεί όπου ο σκηνοθέτης Κάρι Φουκουνάγκα δίνει οδηγίες στον 007 και τους συμπρωταγωνιστές του στην μαγευτική Τζαμάικα.

«Στο σκηνικό για το Bond 25: Τζαμάικα», έγραψαν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας του κινηματογραφικού πράκτορα στο Twitter. «Δείτε τον σκηνοθέτη Κάρι Φουκουνάγκα, τον Ντάνιελ Κρέγκ, τον Τζέφρι Ράιτ και την Λασάνα Λιντς, σε αυτές τις πρώτες εικόνες πίσω από τις κάμερες, από τα πρόσφατα γυρίσματα στην Καραϊβική».

On set with #Bond25: Jamaica.

Check out director Cary Fukunaga, Daniel Craig (James Bond #007), @jfreewright (Felix Leiter) and @LashanaLynch (Nomi) in this behind the scenes look at our recent Caribbean filming. Watch the full video at https://t.co/1JH3zpzGuv pic.twitter.com/cIo5iMzVoN