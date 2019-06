«Αθάνατος» ο Σπύρος Καπράλος

View this post on Instagram

Tα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα στη σημερινή Σύνοδο στη Λωζάνη, ότι ο Σπύρος Καπράλος θα είναι ο νέος εκπρόσωπος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο, την μακροχρόνια πορεία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Ολυμπιακό και αθλητικό κίνημα. Η πρόταση για τον κ. Καπράλο είχε γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή και επικυρώθηκε ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ συγκέντρωσε μία από τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες μεταξύ των προτεινόμενων 10 μελών, καθώς πήρε 60 θετικές ψήφους από τους 64 που ψήφισαν!