Αντιδράσεις για το νέο βιντεοκλίπ της Madonna: Με σκηνές βίας στέλνει μήνυμα κατά της οπλοκατοχής (Video | Photos)

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων για την αγορά όπλων στις ΗΠΑ θέλησε να στείλει η Μαντόνα με το νέο της βιντεοκλίπ.

Το νέο κλιπ της «βασίλισσας της pop» περιέχει πληθώρα σκληρών σκηνών βίας που ξυπνούν οδυνηρές μνήμες από την επίθεση στο νυχτερινό κλαμπ Pulse του Ορλάντο, όπου 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 53 τραυματίστηκαν, τον Ιούνιο του 2016

«Κανείς δεν είναι ασφαλής», επισημαίνει η δημοφιλής τραγουδίστρια και παραθέτει το ρητό της ακτιβίστριας Άντζελα Ντέιβις: «Δεν αποδέχομαι πλέον τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω. Αλλάξω τα πράγματα που δεν μπορώ να αποδεκτώ».

Στο βίντεο, η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίζεται να πληκτρολογεί, με δάκρυα στα μάτια, τους στίχους του κομματιού: «Όταν μιλούν για μεταρρυθμίσεις, με πιάνουν τα γέλια… Παριστάνουν ότι βοηθούν, με πιάνουν τα γέλια... Λένε ότι χρειαζόμαστε αγάπη, όμως χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από αυτό».



Παράλληλα, η Madonna φάνταζεται τον εαυτό της σε ένα κλαμπ που έχει δεχτεί επίθεση από ενόπλους και έχει γεμίσει με πτώματα. Οι σκηνές που παρακολουθεί ο θεατής είναι σοκαριστικές, περιλαμβάνοντας και μια ληστεία υπό απειλή όπλου προτού η Madonna φτάσει στο κλαμπ.

«Ως καλλιτέχνιδα θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να αναδείξω ένα πρόβλημα στις ΗΠΑ που παραμένει ανεξέλεγκτο και προκαλεί τον θάνατο αθώων ανθρώπων. Αυτή η κρίση μπορεί να λάβει τέλος εάν οι αρμόδιοι αλλάξουν τους νόμους που αποτυγχάνουν να μας προστατέψουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Μαντόνα.

