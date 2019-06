Καύσωνας «λιώνει» την Ευρώπη - Οι θερμοκρασίες πάνω απο 40 βαθμούς (Photos)

Μεγάλα τμήματα της Γηραιάς Ηπείρου συνεχίζουν για τρίτη ημέρα να ασφυκτιούν από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την δυτική, νότια και κεντρική Ευρώπη, εξαιτίας των θερμών αέριων μαζών από την Αφρική.

Σε περιοχές της νότιας Γαλλίας και της Ισπανίας τα θερμόμετρα δείχνουν πάνω από 40 βαθμούς ενώ στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες από το 1975 - το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE μιλάει για την «εβδομάδα της κολάσεως».

Η Γερμανία ενδέχεται να γνωρίσει θερμοκρασίες από τις υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια - ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς ξεπερνώντας το ρεκόρ του 1947, όταν το θερμόμετρο έδειξε με 38,2 βαθμούς κελσίου στη Φρανκφούρτη.

Στην Γαλλία εχθές τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν έπεσαν στη θάλασσα για να δροσιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες όμως η θάλασσα ήταν τόσο κρύα και φέρεται να υπέστησαν καρδιακή ανακοπή.

Οι γαλλικές αρχές σήμερα έκλεισαν τα σχολεία σε 58 διαμερίσματα με «πορτοκαλί συναγερμό» και επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία στο Παρίσι και τη Λιόν, για να περιοριστεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του καύσωνα.

Στους ζωολογικούς κήπους της Γερμανίας, οι υπεύθυνοι προσέφεραν στα ζώα παγωμένα φρούτα ενώ στο Βρανδεμβούργο, στην ανατολική Γερμανία, η αστυνομία ανήρτησε στο Twitter τη φωτογραφία ενός άνδρα, τον οποίο σταμάτησαν, επειδή οδηγούσε ένα σκουτεράκι ολόγυμνος, φορώντας μονάχα το κράνος του.

Στο Βατικανό, οι πιο ηλικιωμένοι πιστοί παρακολούθησαν την εβδομαδιαία ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου από τις μεγάλες οθόνες που είχαν εγκατασταθεί σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα προκειμένου να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες που σαρώνουν τη Ρώμη.

Την ίδια ώρα, εθελοντές διένειμαν μπουκάλια νερό σε άστεγους στο Βέλγιο και την Πολωνία, η οποία κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη ποτέ θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο, στους 38,2 βαθμούς Κελσίου.

Μπροστά σε αυτή την «κόλαση» ζέστης οι κυβερνήσεις αρκετών ευρωπαϊκών χωρών προχωρούν στη λήψη έκτακτων μέτρων.



