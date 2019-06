TINDERSTICKS: "Live At Acropolis"

Οι μαγευτικοί Tindersticks, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικούτο Σάββατο 13 Ιουλίου για μία σαγηνευτική βραδιά στην καρδιά του καλοκαιριού.

Δημιουργήθηκαν, σχεδόν 30 χρόνια πριν από τον Stuart Ashton Staples, το 1992, στο Nottingham.

Τα σέπια χρώματα της βαρύτονης φωνής του Stuart A. Staples, βάλσαμο για τις μοναχικές ακροάσεις, οι εκλεπτυσμένες ενορχηστρώσεις, οι πανέμορφες μελωδίες, οι ερωτικά γοητευτικοί στίχοι, τους κατατάσσουν στο Πάνθεον των «σύγχρονων ηρώων» δίπλα στους Nick Cave, Leonard Cohen και Tom Waits.

Οι αισθαντικοί μετρ της εκλεπτυσμένης μελαγχολίας μας έχουν προσφέρει μερικά μικρά αριστουργήματα: "Tiny Tears", "Can We Start Again", "Bathtime", "Travelling Light", "A Marriage Made In Heaven", "Dying Slowly", "Another Night In", "No More Affairs", "Medicine", "My Oblivion", "Show Me Everything", "Patchwork", "Marbles", "Her", "City Sickness", "I've Been Loving You Too Long", "Here", "Let's Pretend", "Were We Once Lovers", "Sweet Memory", "We Are Dreamers" που ελπίζουμε και ανυπομονούμε να ακούσουμε στο Ηρώδειο.

O frontman της μπάντας αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του χώρου και αυτής της συναυλίας, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, χωρίς να αποκαλύπτει το set list της βραδιάς, υπόσχεται μία βραδιά- αναδρομή σε όλα τα χρόνια της πορείας τους. Μας δήλωσε χαρακτηριστικά:

«On reforming in 2007 we agreed that we were not interested in nostalgia - It has been this that has helped directly in the last 12 years being our most productive and creative.

We are very excited to have just finished our new album and look forward to touring next year with these new songs / feelings / sounds.

Τhat said, we appreciate that the Herodeion concert is a very special evening and we are at a point where we are not bound by a need to deliver new material.

We will be playing songs from across the last 26 years and at least a few from the first album. I cannot be more specific as we need to build a set that satisfies us in rehearsals in the week before the show»

«Όταν επανασυνδεθήκαμε το 2007 συμφωνήσαμε ότι δεν μας ενδιέφερε η «νοσταλγία». Αυτή η απόφαση ήταν καθοριστική και μας βοήθησε ουσιαστικά ώστε τα τελευταία 12 χρόνια να είναι το πιο παραγωγικά και δημιουργικά μας.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που μόλις ολοκληρώσαμε το νέο μας άλμπουμ και ανυπομονούμε να περιοδεύουμε την επόμενη χρονιά με αυτά τα νέα τραγούδια / συναισθήματα / ήχους.

Πέρα από αυτό όμως, αναγνωρίζουμε ότι η συναυλία στο Ηρώδειο είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά και πλέον βρισκόμαστε σε ένα σημείο της καριέρας μας, που είμαστε απελευθερωμένοι από τη δέσμευση να παρουσιάζουμε συνεχώς νέο υλικό στις συναυλίες μας.

Έτσι στο Ηρώδειο θα παίξουμε τραγούδια από τα τελευταία 26 χρόνια της πορείας μας και σίγουρα μερικά από το πρώτο άλμπουμ. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος αυτή τη στιγμή, καθώς πρέπει να χτίσουμε ένα set list που θα μας ικανοποιεί, στις πρόβες που θα προηγηθούν της παράστασης».

Κλείνουμε με τη φράση που έγραψε για τους Tindersticks ο Μάκης Μηλάτος στο Πρόγραμμα του Ελληνικού Φεστιβάλ: «Νομίζω πως αυτός ο ιερός χώρος θα τους δώσει την ενέργεια και το κίνητρο ώστε η μουσική τους να πάρει κάθε πιθανή απόχρωση και σαν ένα μαγικό καλειδοσκόπιο να μας συνδέσει με το σύμπαν».

Band Members

Stuart A. Staples, David Boulter, Neil Fraser, Dan McKinna και Earl Harvin Jr.

Οι Tindersticks θα εμφανιστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

www.tindersticks.co.uk/home/

FB: https://www.facebook.com/ tindersticksofficial/?tn-str= k*F

Instagram: https://www.instagram.com/ tindersticks_uk/

Ακολουθείστε το event για τη συναυλία στο facebook https://www.facebook.com/ events/808896952836402/