Απίστευτες σκηνές: Καρχαρίας επιτίθεται σε σκύλο, το πληρώνει ακριβά (Video)

Μεγάλο λάθος έκανε ένας καρχαρίας ο οποίος βγήκε στα ρηχά και επιχείρησε να επιτεθεί σε έναν σκύλο που κολυμπούσε στη θάλασσα.

Στο απίστευτο βίντεο που κατέγραψε χρήστης του Twitter, όταν ο καρχαρίας πλησίασε απειλητικά τον σκυλάκο κυριολεκτικά βρέθηκε σε κλοιό θανάτου.

Όλα τα σκυλιά που βρίσκονταν στην παραλία μπήκαν στο νερό και επιτέθηκαν μαζικά στο ψάρι, το οποίο μετά από μερικές προσπάθειες τράπηκε σε φυγή.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

So when a shark goes after one of the dogs, all his buddies come to his rescue. pic.twitter.com/ExCESkM8yO