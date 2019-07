Στη Μύκονο η Izabel Goulart: Οι «καυτές» φωτογραφίες της βραζιλιάνας καλλονής στο Instagram (Photos)

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη μια χρονιά η Izabel Goulart για τις καλοκαιρινές διακοπές της φροντίζοντας, μάλιστα, να μοιράζεται με τους θαυμαστές της στο διαδίκτυο όμορφες και χαλαρές στιγμές από το νησί των ανέμων.

Η βραζιλιάνα καλλονή ανήρτησε τρεις φωτογραφίες με μαγιό αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο κορμί τις και όπως ήταν φυσικό ο λογαριασμός της κατακλύστηκε από like και κολακευτικά σχόλια.

«Life is better in a bikini» («η ζωή είναι καλύτερη με ένα μπικίνι») έγραψε κάτω από τις «καυτές» αναρτήσεις της.