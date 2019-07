Δωροθέα Μερκούρη: Το μόντελινγκ, ο πρώην σύζυγος και η Μόνικα Μπελούτσι (Videos | Photos)

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η ηθοποιός Δωροθέα Μερκούρη και μίλησε για την καριέρα της στο μόντελινγκ, τη ζωή της στη Νέα Υόρκη και την επιστροφή της στην Ελλάδα. Η Δωροθέα Μερκούρη είναι Ελληνοϊταλίδα (από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα) και υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μοντέλα των 90ς, ενώ έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς Ελληνίδα «Μπελούτσι» και «Σοφία Λόρεν». Η 45χρονη ηθοποιός συμμετείχε στο ελληνικό «Dancing With The Stars 6» και στην ταινία «Christ, the Lord: Out of Egypt», η οποία αφηγείται τη ζωή του Ιησού.

Το πρώην μοντέλο αποκάλυψε στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα» για ποιο λόγο αποφάσισαν να χωρίσουν με τον σύζυγό της και εξομολογήθηκε το παράπονό της για τους Έλληνες σχεδιαστές μόδας. Η Δωροθέα αναφέρθηκε και στον πρώην σύζυγό της και παραδέχθηκε ότι τον είχε παραμελήσει, αποκαλύπτοντας τους λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό: «Περνάγαμε πολύ ωραία μαζί. Είναι Ολλανδός, δεν ήθελε τη γυναίκα στο σπίτι. Όταν όμως έκανα την Ηλέκτρα, αισθάνθηκε και λίγο παραμελημένος. Φύγαμε αρκετά χρόνια μετά από τη Νέα Υόρκη. Ήρθε και ο σύζυγός μου εδώ, το προσπαθήσαμε. Εγώ όμως δεν μπορούσα άλλο να μένω στην Αμερική, ήθελα να μείνω στην Ευρώπη. Ο πρώην σύζυγός μου είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, έχει μεγάλη καριέρα στην Αμερική, δεν θα άφηνε τη δουλειά του για να πάει σε μια άλλη χώρα», είπε μεταξύ άλλων.

Δωροθέα Μερκούρη: Η Ελληνίδα Σοφία Λόρεν

Γεννήθηκε στο Τορίνο το 1974 και ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο σε ηλικία 17 ετών. Ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στην Αμερική για να ζήσει το «αμερικάνικο όνειρο» και να συνεχίσει τις σπουδές χορού, που έκανε από μικρή. Παράλληλα σχεδόν ασχολήθηκε με την υποκριτική. Εκτός από ελληνικά, μιλάει τέσσερις ακόμα γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Υπήρξε παντρεμένη για επτά χρόνια με τον Ολλανδικής καταγωγής κομμωτή Γουάρντ Σρεγκεχοϊρντ, με τον οποίο απέκτησε και δύο κόρες. Για πολλά χρόνια υπήρξε «μούσα» των περιοδικών της εποχής των 90ς, πρωτοστατώντας στα εξώφυλλα, με αρκετές συμμετοχές στην τηλεόραση και σε διαφημίσεις.

Δωροθέα Μερκούρη: Η Μόνικα Μπελούτσι είναι η αδερφή ψυχή μου

Αφού μετακόμισε με τις κόρες της στη Ρώμη, συμμετείχε στην στην ταινία «Taglionetto». Αξέχαστη έχει μείνει στο διαφημιστικό σποτ του Martini με την πολύ καλή της φίλη, Μόνικα Μπελούτσι (Monica Bellucci), έχει συμμετάσχει σε διαφημιστική καμπάνια για τον οίκο Dolce&Gabbana και στη διαφημιστική καμπάνια της Lexus.

Σταθμός στην καριέρα της, ήταν η πρόταση για συνεργασία που της έκανε ο σχεδιαστής Ζαν Πολ Γκοτιέ (Jean Paul Gautier), για ένα φιλανθρωπικό γκαλά, στο οποίο περπάτησε ως Έιμι Γουαϊνχάουζ.

Για τη Μόνικα έχει δηλώσει σε συνέντευξή της: «Από κοντά είναι πιο όμορφη απ' ό,τι στις φωτογραφίες! Επίσης είναι πολύ ανθρώπινη. Είναι θηλυκό, είναι γυναίκα, αλλά συνάμα είναι και ένας πολύ απλός άνθρωπος. Της αρέσει πολύ η Ελλάδα... Συνήθως οι φτασμένοι άνθρωποι παραμένουν ταπεινοί. Εγώ αυτό επιδιώκω στη ζωή μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ταπεινότητα έρχεται μέσα από πολύ σκληρή ζωή και πολύ πόνο». Οι δυο τους έχουν κάνει πολλές φορές διακοπές μαζί και έχουν φωτογραφηθεί σε κοινές τους διακοπές στην Ελλάδα. Δωροθέα Μερκούρη: Οι όμορφες κόρες της

Οι κόρες της, Ηλέκτρα και Γαία, είναι όμορφες σαν μοντέλα. Η 19χρονη Ηλέκτρα ζει στο Άμστερνταμ και σπουδάζει μόδα στο «Amsterdam Fashion Institute», ενώ η 15χρονη Γαία, πηγαίνει στο σχολείο. «Και οι δύο κόρες μου προσπαθούν να μην με δυσκολεύουν. Και μπράβο τους που ανέχονται τους γονείς που έχουν. Είναι καλύτερες από εμένα και από τον μπαμπά τους. Εάν τα παιδιά δεν είναι το εξελιγμένο μας μοντέλο, κάτι έχει πάει λάθος», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο People η Δωροθέα Μερκούρη.

πηγή: ethnos