STUDIO SAFAR | JOURNAL SAFAR | CITERNE BEIRUT | 6.7.2019

Αθήνα-Βηρυτός. Ο Paul Holdengräber συνομιλεί στη Βηρυτό με τους Huda Smitshuijzen AbiFarès, Anya Kneez και Haytham Nawar για τη Νοσταλγία, το νέο θεματικό τεύχος του Journal Safar με την υποστήριξη του Onassis Culture.

Το Ίδρυμα Ωνάση στη Βηρυτό: Η σχέση των δύο πόλεων της Μεσογείου, οι συμφωνίες και οι ασυμφωνίες τους, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι στο επίκεντρο του Onassis Culture. H σχέση αυτή αναδεικνύεται από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες με τους επιδραστικούς Λιβανέζους καλλιτέχνες Walid Raad, Rabih Mroué, Akram Zaatari, Ali Cherri, Rayyane Tabet, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Tania El Khoury στο πλαίσιο του Fast Forward Festival, την Danya Hammoud στο πλαίσιο του Body Politics, τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα Tony Chakar στο πλαίσιο του Meeting Points 6 και με μουσικούς όπως οι Zad Moultaka, Raed Yassin, Rabih Beaini, Rouba3i κ.ά. Το 2018 η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, επιμελήθηκε το ένατο τεύχος του Nomas Magazine που ήταν αφιερωμένο στη Βηρυτό, αποκαλύπτοντας τους ανθρώπους της και τις ιστορίες τους. To 2019, το Onassis Youth Festival, αλλά και το Borderline Festival, μας ταξίδεψαν από τη Βηρυτό στην Αθήνα.

Το 2018-19, Έλληνες και Λιβανέζοι καλλιτέχνες ταξίδεψαν στη Βηρυτό και στην Αθήνα, αντίστοιχα, ως Onassis Fellows: ο συνθέτης Μανώλης Μανουσάκης και η κινηματογραφίστρια και εικαστικός Μαρίνα Γιώτη πραγματοποίησαν residency στο BAR (Beirut Art Residency), ο φωτογράφος Ziad Antar έμεινε στην καρδιά της Αθήνας δημιουργώντας εικόνες της ελληνικής πρωτεύουσας και οι Maya Moumne και Hatem Imam του Studio Safar ήρθαν στην Αθήνα ως Onassis Fellows.

Ως επιστέγασμα της συνεργασίας του με το Onassis Culture, το Studio Safar διοργανώνει μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του 4ου τεύχους του περιοδικoύ Journal Safar, με τίτλο “Nostalgia”, το οποίο εκδίδεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Το δίγλωσσο περιοδικό (αγγλικά/αραβικά) της Βηρυτού, με αντικείμενο τη γραφιστική και τον οπτικό πολιτισμό, κάλεσε τον Ιδρυτικό Εκτελεστικό Διευθυντή του νεοσύστατου Onassis Los Angeles και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση, Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Paul Holdengräber –πρωταγωνιστικό πρόσωπο στο νέο αυτό τεύχος– να είναι ο οικοδεσπότης της συζήτησης που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου στο Citerne Beirut, με ομιλητές τους Huda Smitshuijzen AbiFarès, Anya Kneez και Haytham Nawar. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αραβικά.

Λίγα λόγια για τους συμμετέχοντες

Ο Paul Holdengräber, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση και Ιδρυτικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Onassis Los Angeles (OLA), είναι ιδρυτής και πρώην διευθυντής του New York Public Library’s Public Programming, καθώς και οικοδεσπότης του LIVE from the NYPL. Πρόκειται για έναν πεπειραμένο δημοσιογράφο, στους συνομιλητές του οποίου συγκαταλέγονται οι Patti Smith, Margaret Atwood, Harry Belafonte, Elvis Costello, Neil Gaiman, Jay-Z, Wes Anderson, RuPaul, Spike Lee, Helen Mirren, Shaquille O’Neal, Lou Reed, Werner Herzog. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Princeton στη Συγκριτική Λογοτεχνία και έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των Williams College και Claremont Graduate University.

Η Anya Kneez είναι Λιβανέζα Drag Queen, η οποία πρωτοστάτησε σε τοπική queer επανάσταση –στο πλαίσιο της οποίας αμφισβητήθηκαν οι στερεοτυπικοί έμφυλοι κανόνες και οι παραδοσιακές λιβανέζικες αξίες–, ενώ παράλληλα οραματίστηκε εκ νέου και επαναπροσδιόρισε την drag τέχνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (MENA Region). Αντλώντας έμπνευση από το παλιό Χόλυγουντ, τη λιβανέζικη κληρονομιά, την ιστορία της μόδας και τη μητέρα της, η Anya έχει κάνει την εμφάνισή της σε πολλά διεθνή έντυπα (όπως Vogue, Dazed και Cold Cuts Magazine) και έχει πρωταγωνιστήσει σε editorial της Gucci μαζί με τον Bassem Feghali. Η Anya αποτέλεσε επίσης το κεντρικό πρόσωπο ενός ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο Anya Kneez: A Queen in Beirut, σε σκηνοθεσία του Mohamad Abdouni.

Η Δρ. Huda Smitshuijzen AbiFarès είναι επιμελήτρια, συγγραφέας, σχεδιάστρια και εκδότρια. Είναι ιδρυτική διευθύντρια του Khatt Foundation και των εκδόσεων Khatt Books. Διαθέτει πτυχία στη γραφιστική και στην ιστορία της γραφιστικής από τα πανεπιστήμια Leiden (PhD, 2017), Yale (MFA, 1990) και Rhode Island School of Design (BFA, 1987). Στο πλαίσιο της ειδίκευσής της στην πολυγλωσσική τυπογραφική έρευνα και γραφιστική, με ιδιαίτερη έμφαση στην αραβική τυπογραφία και ιστορία της γραφιστικής, έχει δημοσιεύσει αρκετά σημαντικά βιβλία. Η Δρ. AbiFarès έχει διδάξει στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι.

Ο Haytham Nawar είναι καλλιτέχνης, σχεδιαστής και ακαδημαϊκός αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος σήμερα ζει και εργάζεται στο Κάιρο. Είναι Επίκουρος Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου, καθώς επίσης ιδρυτής και διευθυντής του Cairotronica, του Διεθνούς Φεστιβάλ Καΐρου για τα Ηλεκτρονικά και Νέα Μέσα στην Τέχνη. Ο Nawar απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Planetary Collegium, Center for Advanced Inquiry in Integrative Arts, School of Art and Media του Πανεπιστημίου Plymouth. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις, Μπιενάλε και Τριενάλε, με πιο πρόσφατη συμμετοχή του στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2015.

Λίγα λόγια για το Studio Safar

Το Studio Safar είναι ένα γραφείο design και καλλιτεχνικής διεύθυνσης, με έδρα τη Βηρυτό, επικεφαλής του οποίου και διευθυντές δημιουργικού είναι η Maya Moumne και ο Hatem Imam. Δουλεύουν σε ένα δυναμικό και διερευνητικό περιβάλλον, όπως υποδηλώνει και το όνομα του γραφείου (Safar είναι στα αραβικά το ταξίδι). Τα πρότζεκτ τους κινούνται σε διάφορα πλαίσια μέσων και design, όπως εκδόσεις, οπτικές ταυτότητες, στρατηγικές επικοινωνίας, εκθέσεις, συσκευασίες, εξώφυλλα δίσκων και ψηφιακά μέσα. Δεν υιοθετούν ένα συγκεκριμένο ύφος που να αποτελεί σήμα κατατεθέν τους, αλλά αντίθετα δεσμεύονται στη δημιουργία μοναδικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων για κάθε πρότζεκτ. Αν και αντλούν από διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές επιρροές και εμπνεύσεις, τα ζητήματα της πολυγλωσσίας και της μετάφρασης διακατέχουν και διατρέχουν την πρακτική τους, ενώ η έρευνα κατέχει κεντρική θέση στη σχεδιαστική τους διαδικασία.

Εργάζονται με ένα δίκτυο δημιουργικών επαγγελματιών από ένα ευρύ φάσμα πεδίων, μεταξύ άλλων από τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τη μουσική, την εικονογράφηση, τη μόδα και τη φωτογραφία. Μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εκκίνηση διαφόρων πρότζεκτ, όπως είναι η δισκογραφική εταιρεία Annihaya και η σειρά κόμικς Samandal, που συνεισφέρουν στην πλούσια τοπική πολιτιστική σκηνή της χώρας και έχουν γίνει τμήμα διεθνών δικτύων τέχνης και design. Εκδίδουν επίσης το περιοδικό γραφιστικής και οπτικής κουλτούρας Journal Safar, που κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή ετησίως και δίγλωσσο (στα αγγλικά και τα αραβικά), με συνεργάτες designers, στοχαστές και καλλιτέχνες που συνεισφέρουν κάθε φορά πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική.