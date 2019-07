Η μητέρα Αντετοκούνμπο αποκάλυψε τι σημαίνει το επίθετο της οικογένειας (Photo)

Το επίθετο Αντετοκούνμπο είναι ένας μικρός γλωσσοδέτης, όχι τόσο για τους Έλληνες αλλά κυρίως για το κόσμο στις ΗΠΑ. Γι’ αυτό άλλωστε έχει επικρατήσει το «Giannis» ή το «Greek Freak». Πολλοί έχουν καταφέρει να το πουν, άλλοι πάλι δυσκολεύονται, όπως οι συμπαίκτες του Γιάννη...

Δεν ξέραμε όμως ότι το όνομα Αντετοκούνμπο σημαίνει κάτι. Η μητέρα Αντετοκούνμπο, Βερόνικα, πρόσφατα φόρεσε μια μπλούζα που έγραφε «The Crown from Across the Seas», που σημαίνει «Το στέμμα (ή το στέμμα του νικητή) που έρχεται από μακρινές θάλασσες».

Ο Γιάννης δεν παρέλειψε να ποστάρει την φωτογραφία της μητέρας του με την μπλούζα στο Instagram και να προσθέσει πως αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Αντετοκούνμπο, προκαλώντας συγκίνηση και χαρά στους fans του.

