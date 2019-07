Ο Βέμπερ συνεχάρη τον Μητσοτάκη

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για τη νίκη στις εθνικές εκλογές απέστειλε ο πρόεδρος της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, μέσω Twitter.

«Συγχαρητήρια στη ΝΔ και στον Κυρ. Μητσοτάκη για τη μεγάλη εκλογική νίκη. Η Ελλάδα εισέρχεται από σήμερα σε μία νέα εποχή», έγραψε.

Congratulations to @neademocratia and @kmitsotakis for the big election victory. #Greece enters today into a new era. #GreekElections2019 pic.twitter.com/2XgYo1DABr