Νέα κλιμάκωση στην Κύπρο - Πολεμικά πλοία συνοδεύουν τα γεωτρύπανα της Άγκυρας

Πλοία και αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας συνεχίζουν να συνοδεύουν τα γεωτρύπανα Γιαβούζ και Φατίχ καθώς και το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, αναφέρει ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τη δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που ανακοινώθηκε μέσω τουίτερ, “τα πλοία και αεροπορικά μέσα των Ναυτικών Πολεμικών μας δυνάμεων συνεχίζουν να συνοδεύουν τα γεωτρύπανά μας Γιαβούζ και Φατίχ καθώς και το ερευνητικό μας πλοίο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά”.

«Στο πλευρό της Κύπρου η ΕΕ»

Νέο σαφές μήνυμα στήριξης της Κύπρου έναντι της συνεχιζόμενης τουρκικής κλιμάκωσης και αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, στέλνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. «Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας να διατηρήσουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και αμφισβήτηση της κυριαρχίας του κράτους-μέλους της Κύπρου θα οδηγήσει αναπόφευκτα την ΕΕ να ανταποκριθεί με πλήρη αλληλεγγύη όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος της ΕΕ Ντόναλντ Τουσκ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τουσκ στα αγγλικά: «Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO».

Τσαβούσογλου: Αντιπαραγωγικά τα βήματα της ΕΕ

Τα βήματα της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας δεν ωφελούν, είναι αντιπαραγωγικά, δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικρίνοντας την ΕΕ για τη στάση της στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε, μόνο η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στην υφαλοκρηπίδα της. Για τον νέο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως τον γνωρίζουν προσωπικά από τότε που ήταν βουλευτής και ότι έπαιζαν ποδόσφαιρο μαζί. Για τον νέο Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια είπε ότι είναι καλός του φίλος από το Συμβούλιο της Ευρώπης. «Θέλουμε αντί να αυξηθεί η ένταση στο Αιγαίο, να βρούμε λύσεις, συνομιλώντας ειλικρινά. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας να είναι αφορμή να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με πιο εποικοδομητικό τρόπο», ανέφερε.

Σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Αμυνας Χολούσι Ακάρ και τον αρχηγό της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας να διεξάγει δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της. «Μόνο η Τουρκία μπορεί να αποφασίζει τι θέλει να κάνει στην υφαλοκρηπίδα της», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία πάντοτε κάνει βήματα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όπως είπε, άρχισαν να επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στις περιοχές που το ψευδοκράτος έχει αδειοδοτήσει την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου και ότι μετά το γεωτρύπανο Φατίχ έστειλαν και το Γιαβούζ στην περιοχή.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε πως «όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά ξεκίνησε μονομερώς τις εργασίες γεώτρησης το είπαμε και στους ίδιους, και στις εγγυήτριες χώρες και στην ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν βρίσκουμε σωστό να γίνονται μονομερείς εργασίες». Το ψευδοκράτος το 2011 υπέβαλε μια πρόταση, είπε. «Πρότεινε όπως υπό την σκεπή του ΟΗΕ ιδρυθεί μια επιτροπή και να γίνει σχέδιο διαμοιρασμού. Η πρόταση της ‘τδβκ’ είναι στο τραπέζι. Μέχρι να ξεκινήσουμε τις εργασίες γεώτρησης κανένας δεν έκανε βήμα σχετικά με αυτό. Μόλις εμείς ξεκινήσαμε αυτές τις εργασίες, βλέπουμε άτοπες δηλώσεις. Άλλωστε δεν δίνουμε σημασία στις δηλώσεις των χωρών που δεν είναι εγγυήτριες χώρες», ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πρόσθεσε ότι «εμείς πάντοτε βλέπαμε την ΕΕ ως παρατηρητή στο θέμα της επίλυσης του Κυπριακού, αλλά σε αυτή τη διαδικασία επιδεικνύουν καθαρά στάση υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς». «Δυστυχώς σήμερα η ΕΕ και ειδικά τα μέλη της τηρούν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς αυτού του είδους την αλληλεγγύη δεν την βρίσκουμε σωστή», είπε. Υποστήριξε περαιτέρω πως «αν θα είναι δίπλα στην ελληνοκυπριακή πλευρά παίρνοντας θέση χάριν της αλληλεγγύης κάνουν λάθος». Η Τουρκία, συνέχισε, «είναι αποφασισμένη να προστατεύσει μέχρι τέλους τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ και του ‘τουρκοκυπριακού λαού’. Ή αυτός ο πλούτος θα διαμοιραστεί δίκαια ή εμείς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα της ‘τδβκ’. Τα βήματα της ΕΕ εναντίον μας δεν ωφελούν, είναι αντιπαραγωγικά», ανέφερε.

Για τον νέο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι ότι «τον γνωρίζουμε πολύ καλά και προσωπικά από τότε που ήταν ακόμη βουλευτής. Παίζαμε και ποδόσφαιρο μαζί. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Και ο πρόεδρός μας ήταν ο πρώτος ηγέτης που τον συνεχάρη μετά τις εκλογές. Πιστεύουμε ότι θα κάνει καλές δουλειές για την Ελλάδα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας είναι καλός μου φίλος από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θέλουμε αντί να αυξηθεί η ένταση στο Αιγαίο, να βρούμε λύσεις συνομιλώντας ειλικρινά. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας να είναι αφορμή να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με πιο εποικοδομητικό τρόπο», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠ

ΑΠΕ-ΚΥΠΕ