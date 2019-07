Μεγάλη πυρκαγιά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό της Μόσχας - 11 τραυματίες (videos)

Так все начиналось. Я вовремя выскочил оттуда, сейчас все перекрыто, думаю что МКАД от Щелчка до Дмитровки очень быстро встанет.... #мытищи #пожар #тэц #мобильныйрепортер

A post shared by Сергей Шамшин (@svshamshin) on Jul 11, 2019 at 3:02am PDT