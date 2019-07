Άγριες συγκρούσεις στο Παρίσι και 152 συλλήψεις στους εορτασμούς για την Ημέρα της Βασίλλης (Video)

Δύο προβεβλημένοι εκπρόσωποι του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων περιλαμβάνονται στους 152 ανθρώπους που συνελήφθησαν την Κυριακή στο Παρίσι στη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το γραφείο του εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε ότι οι Ζερόμ Ροντρίγκες και Μαξί Νικόλ συνελήφθησαν και ανακρίνονται ως ύποπτοι για τη διοργάνωση παράνομης διαδήλωσης.

Η γαλλική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων λίγο μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης.

Protesters clash with police during #BastilleDay parade in #Paris



STORY: https://t.co/lOzxBm8qbF pic.twitter.com/BXYct1F8bN